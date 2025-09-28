2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ukrajna nemzeti zászlaja egy elhagyott, lerombolt ház előtt. Kék és sárga ukrán zászló a bombatámadás romjain. Orosz invázió Ukrajna ellen.
Világ

Ukrajna lett Európa legnagyobb hadserege – a történész szerint ez mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 12:01

Yuval Noah Harari történész az Financial Times-ban megjelent véleménycikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugati közvélekedéssel szemben Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak. Bár a háború végkimenetele továbbra is bizonytalan, az egyik legfontosabb kérdés már eldőlt: Oroszország nem tudta elérni legfőbb célját, az ukrán nemzet megszüntetését.

2022 februárjában Moszkva teljes inváziót indított Ukrajna ellen, és azt várta, hogy néhány nap alatt térdre kényszeríti Kijevet. A valóság azonban ennek éppen az ellenkezője lett: Volodimir Zelenszkij visszautasította a nyugati evakuálási ajánlatokat, az ukrán hadsereg pedig sikeresen megvédte a fővárost. A következő hónapokban Harkiv és Herszon környékét is visszafoglalták, miközben Oroszország képtelen volt stratégiai jelentőségű területeket elfoglalni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Harari rámutat: 2025-re az orosz hadsereg 200–300 ezer halott és sebesült árán mindössze Ukrajna területének 0,6%-át szerezte meg – ráadásul kevesebbet, mint amennyit 2022 nyarán birtokolt. Ez a „pozíciós háború” az első világháború nyugati frontját idézi, ahol hatalmas emberáldozatok árán alig változott a frontvonal.

Kapcsolódó cikkeink:

Ukrajna taktikája világos: inkább időszakos visszavonulásokkal óvja katonáit, és hagyja, hogy az orosz hadsereg elvérezzen értelmetlen támadásokban. A fekete-tengeri és a légi hadszíntéren is látványos sikereket arattak: elsüllyesztették az orosz flotta zászlóshajóját, a Moszkvát, és több kulcsfontosságú hajót megsemmisítettek. Az orosz légierő sem tudta megszerezni a légi fölényt, miközben jelentős veszteségeket szenvedett.

Mindezt Ukrajna úgy érte el, hogy a NATO katonái közvetlenül nem harcolnak a fronton, és a fejlett nyugati fegyverek is csak késve érkeztek meg. Harari szerint, ha ezek a fegyverek már a háború elején rendelkezésre álltak volna, a konfliktus akár 2022 végére lezárulhatott volna.

Ukrajna, mint Európa védelmi vonala

Ma az ukrán hadsereg 1 millió harcedzett katonát számlál – többet, mint a legnagyobb európai hadseregek (német, francia, lengyel) együttvéve. Ez azt jelenti, hogy ha Oroszország Európa ellen fordulna, és az Egyesült Államok nem avatkozna közbe, Ukrajna lenne a kontinens legfőbb védelmi vonala.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Harari szerint a háború valódi tétje nem a területszerzés, hanem politikai: az ukrán államiság és nemzetiség megszüntetése. Ez a cél azonban már meghiúsult. Az orosz atrocitások, az áldozatok és a háború emléke olyan közös tapasztalatot hozott létre, amely hosszú időre megerősítette az ukrán nemzeti öntudatot.

„A nemzeteket nem földdarabok vagy vércseppek alkotják, hanem történetek, képek és emlékek az emberek fejében” – idézte Harari, hozzátéve: az ukrán nemzet immár bizonyította, hogy él, és kész megvédeni függetlenségét. Ez önmagában is győzelem.
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #oroszország #világ #történelem #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:30
12:01
11:32
10:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
Milliókat spórolhatnak a magyar KKV-k – így vágd vissza a rezsid azonnal!
2025. szeptember 28.
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
7 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
6 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
5 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 13:01
Milliókat spórolhatnak a magyar KKV-k – így vágd vissza a rezsid azonnal!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 11:32
Teszten a Ford világújdonsága: így repeszt terepen a villany-Ranger
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 12:34
Akkora havazás jött, hogy fél méter hó is lehullott ebben a térségben