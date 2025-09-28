Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ukrajna lett Európa legnagyobb hadserege – a történész szerint ez mindent megváltoztat
Yuval Noah Harari történész az Financial Times-ban megjelent véleménycikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugati közvélekedéssel szemben Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak. Bár a háború végkimenetele továbbra is bizonytalan, az egyik legfontosabb kérdés már eldőlt: Oroszország nem tudta elérni legfőbb célját, az ukrán nemzet megszüntetését.
2022 februárjában Moszkva teljes inváziót indított Ukrajna ellen, és azt várta, hogy néhány nap alatt térdre kényszeríti Kijevet. A valóság azonban ennek éppen az ellenkezője lett: Volodimir Zelenszkij visszautasította a nyugati evakuálási ajánlatokat, az ukrán hadsereg pedig sikeresen megvédte a fővárost. A következő hónapokban Harkiv és Herszon környékét is visszafoglalták, miközben Oroszország képtelen volt stratégiai jelentőségű területeket elfoglalni.
Harari rámutat: 2025-re az orosz hadsereg 200–300 ezer halott és sebesült árán mindössze Ukrajna területének 0,6%-át szerezte meg – ráadásul kevesebbet, mint amennyit 2022 nyarán birtokolt. Ez a „pozíciós háború” az első világháború nyugati frontját idézi, ahol hatalmas emberáldozatok árán alig változott a frontvonal.
Ukrajna taktikája világos: inkább időszakos visszavonulásokkal óvja katonáit, és hagyja, hogy az orosz hadsereg elvérezzen értelmetlen támadásokban. A fekete-tengeri és a légi hadszíntéren is látványos sikereket arattak: elsüllyesztették az orosz flotta zászlóshajóját, a Moszkvát, és több kulcsfontosságú hajót megsemmisítettek. Az orosz légierő sem tudta megszerezni a légi fölényt, miközben jelentős veszteségeket szenvedett.
Mindezt Ukrajna úgy érte el, hogy a NATO katonái közvetlenül nem harcolnak a fronton, és a fejlett nyugati fegyverek is csak késve érkeztek meg. Harari szerint, ha ezek a fegyverek már a háború elején rendelkezésre álltak volna, a konfliktus akár 2022 végére lezárulhatott volna.
Ukrajna, mint Európa védelmi vonala
Ma az ukrán hadsereg 1 millió harcedzett katonát számlál – többet, mint a legnagyobb európai hadseregek (német, francia, lengyel) együttvéve. Ez azt jelenti, hogy ha Oroszország Európa ellen fordulna, és az Egyesült Államok nem avatkozna közbe, Ukrajna lenne a kontinens legfőbb védelmi vonala.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Harari szerint a háború valódi tétje nem a területszerzés, hanem politikai: az ukrán államiság és nemzetiség megszüntetése. Ez a cél azonban már meghiúsult. Az orosz atrocitások, az áldozatok és a háború emléke olyan közös tapasztalatot hozott létre, amely hosszú időre megerősítette az ukrán nemzeti öntudatot.
„A nemzeteket nem földdarabok vagy vércseppek alkotják, hanem történetek, képek és emlékek az emberek fejében” – idézte Harari, hozzátéve: az ukrán nemzet immár bizonyította, hogy él, és kész megvédeni függetlenségét. Ez önmagában is győzelem.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is