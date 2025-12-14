A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Végleg befejezte a pankrátorlegenda: 23 éves karriert zárt most le
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen - számolt be az USA Today.
Bár a közönség végig abban reménykedett, hogy John Cena győzelemmel búcsúzik, a december 13-i mérkőzés végén a WWE ikonja feladta a küzdelmet Gunther fojtófogásában. A döntés pillanatában döbbent csend ült a washingtoni arénára.
A vereség azonban nem volt váratlan. Cena már a búcsúturnéja kezdetén, 2025 januárjában jelezte, hogy mindent beleadva fog küzdeni, de nem tudja, ez mire lesz elég. A mérkőzés végén látható mosoly azt jelezte, hogy a pankrátor megbékélt karrierje lezárásával.
Bár sokan kritizálták a WWE vezetését a döntésért, a vereség művészi szempontból tökéletes lezárása volt Cena pályafutásának. A tapasztalt sztár ezzel a gesztussal segítette Gunther karrierjét, bizonyítva, hogy a WWE jövője biztosított nélküle is.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A pankrátorok ritkán kapnak lehetőséget méltó visszavonulásra, és ha igen, az gyakran vereséggel zárul. Cena esetében sem a tündérmese-befejezés volt a cél, hanem egy őszinte, a sportág lényegét tükröző búcsú.
Hiába tudta mindenki egy éven át, hogy ez lesz az utolsó fellépése, a rajongók mégsem voltak felkészülve arra, hogy végleg elbúcsúzzanak a 23 éven át szolgáló legendától, akit sokan minden idők legnagyobb WWE sztárjának tartanak.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.