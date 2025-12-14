2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stamford, CT - 2024. június 23: WWE World Wrestling Entertainment amerikai professzionális álbirkózó promóciós cég székhelye Stamford Connecticut államban.
Sport

Végleg befejezte a pankrátorlegenda: 23 éves karriert zárt most le

Pénzcentrum
2025. december 14. 13:18

John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen - számolt be az USA Today.

Bár a közönség végig abban reménykedett, hogy John Cena győzelemmel búcsúzik, a december 13-i mérkőzés végén a WWE ikonja feladta a küzdelmet Gunther fojtófogásában. A döntés pillanatában döbbent csend ült a washingtoni arénára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vereség azonban nem volt váratlan. Cena már a búcsúturnéja kezdetén, 2025 januárjában jelezte, hogy mindent beleadva fog küzdeni, de nem tudja, ez mire lesz elég. A mérkőzés végén látható mosoly azt jelezte, hogy a pankrátor megbékélt karrierje lezárásával.

Bár sokan kritizálták a WWE vezetését a döntésért, a vereség művészi szempontból tökéletes lezárása volt Cena pályafutásának. A tapasztalt sztár ezzel a gesztussal segítette Gunther karrierjét, bizonyítva, hogy a WWE jövője biztosított nélküle is.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A pankrátorok ritkán kapnak lehetőséget méltó visszavonulásra, és ha igen, az gyakran vereséggel zárul. Cena esetében sem a tündérmese-befejezés volt a cél, hanem egy őszinte, a sportág lényegét tükröző búcsú.

Hiába tudta mindenki egy éven át, hogy ez lesz az utolsó fellépése, a rajongók mégsem voltak felkészülve arra, hogy végleg elbúcsúzzanak a 23 éven át szolgáló legendától, akit sokan minden idők legnagyobb WWE sztárjának tartanak.
Címlapkép: Getty Images
#sport #amerika #usa #visszavonulás #washington #búcsú #pankráció #wwe

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:18
12:55
12:31
12:05
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
3
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
4
7 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
5
6 napja
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 12:55
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Agrárszektor  |  2025. december 14. 12:01
Szörnyű vírus miatt ölik le a marhákat: teljes állományokat számolnak fel