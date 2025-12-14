Végleg befejezte a pankrátorlegenda: 23 éves karriert zárt most le

John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen - számolt be az USA Today.

Bár a közönség végig abban reménykedett, hogy John Cena győzelemmel búcsúzik, a december 13-i mérkőzés végén a WWE ikonja feladta a küzdelmet Gunther fojtófogásában. A döntés pillanatában döbbent csend ült a washingtoni arénára.

A vereség azonban nem volt váratlan. Cena már a búcsúturnéja kezdetén, 2025 januárjában jelezte, hogy mindent beleadva fog küzdeni, de nem tudja, ez mire lesz elég. A mérkőzés végén látható mosoly azt jelezte, hogy a pankrátor megbékélt karrierje lezárásával.

Bár sokan kritizálták a WWE vezetését a döntésért, a vereség művészi szempontból tökéletes lezárása volt Cena pályafutásának. A tapasztalt sztár ezzel a gesztussal segítette Gunther karrierjét, bizonyítva, hogy a WWE jövője biztosított nélküle is.

A pankrátorok ritkán kapnak lehetőséget méltó visszavonulásra, és ha igen, az gyakran vereséggel zárul. Cena esetében sem a tündérmese-befejezés volt a cél, hanem egy őszinte, a sportág lényegét tükröző búcsú.

Hiába tudta mindenki egy éven át, hogy ez lesz az utolsó fellépése, a rajongók mégsem voltak felkészülve arra, hogy végleg elbúcsúzzanak a 23 éven át szolgáló legendától, akit sokan minden idők legnagyobb WWE sztárjának tartanak.