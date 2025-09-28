2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szobor az Ukrajna második világháborús történelmének nemzeti múzeumában található. Tavaszi szezon ( április ). A dombon zöld fák nőnek.
Világ

Sokkoló éjszaka Ukrajnában – ismét a fővárost érte az orosz támadás

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 10:58

Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.

Vitali Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a főváros elleni "tömeges támadás" négy ember életét követelte és legalább nyolcan megsérültek. Az éjszaka folyamán több régiót is drónok támadtak, köztük Zaporizzsját, ahol a hatóságok szerint legalább 16 ember, köztük három gyermek sérült meg - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán külügyminiszter szerint a legutóbbi támadásokban több száz drónt és rakétát vetettek be Ukrajna-szerte. Oroszország egyelőre nem kommentálta az eseményeket. Lengyelországban vasárnap kora reggel vadászgépeket riasztottak, miközben Oroszország Nyugat-Ukrajnát támadta. A lengyel hadsereg közleménye szerint ez már rutinszerű megelőző intézkedésnek számít, különösen azóta, hogy szeptember 10-én a lengyel és NATO-erők három orosz drónt lőttek le Lengyelország légterében.

Kapcsolódó cikkeink:

A NATO-tagállamok légterének megsértése miatt fokozódik a feszültség. Dánia repülőterei felett drónokat észleltek, Észtország pedig azzal vádolta Oroszországot, hogy harci repülőgépekkel megsértette légterét. A NATO ezekre az incidensekre válaszul megerősítette keleti szárnyát.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket, és a múlt héten először nyilatkozott úgy, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden területét Oroszországtól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy országának nincs szándékában megtámadni EU- vagy NATO-tagállamokat, de figyelmeztetett a "határozott válaszra" bármilyen Moszkva ellen irányuló "agresszió" esetén.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #ensz #világ #drón #donald trump #lengyelország #támadás #dánia #áldozatok #kijev #orosz-ukrán háború #nato #rakéta #észtország #szergej lavrov #vitali klicsko

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
10:58
10:30
10:05
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
7 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
6 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
5 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 11:32
Teszten a Ford világújdonsága: így repeszt terepen a villany-Ranger
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 10:05
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 10:01
Figyelmeztet a meteorológia: ez a 2 megye ma nem ússza meg a vihart