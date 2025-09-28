Sokkoló éjszaka Ukrajnában – ismét a fővárost érte az orosz támadás

Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.

Vitali Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a főváros elleni "tömeges támadás" négy ember életét követelte és legalább nyolcan megsérültek. Az éjszaka folyamán több régiót is drónok támadtak, köztük Zaporizzsját, ahol a hatóságok szerint legalább 16 ember, köztük három gyermek sérült meg - írja a BBC.

Az ukrán külügyminiszter szerint a legutóbbi támadásokban több száz drónt és rakétát vetettek be Ukrajna-szerte. Oroszország egyelőre nem kommentálta az eseményeket. Lengyelországban vasárnap kora reggel vadászgépeket riasztottak, miközben Oroszország Nyugat-Ukrajnát támadta. A lengyel hadsereg közleménye szerint ez már rutinszerű megelőző intézkedésnek számít, különösen azóta, hogy szeptember 10-én a lengyel és NATO-erők három orosz drónt lőttek le Lengyelország légterében.

A NATO-tagállamok légterének megsértése miatt fokozódik a feszültség. Dánia repülőterei felett drónokat észleltek, Észtország pedig azzal vádolta Oroszországot, hogy harci repülőgépekkel megsértette légterét. A NATO ezekre az incidensekre válaszul megerősítette keleti szárnyát.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket, és a múlt héten először nyilatkozott úgy, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden területét Oroszországtól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy országának nincs szándékában megtámadni EU- vagy NATO-tagállamokat, de figyelmeztetett a "határozott válaszra" bármilyen Moszkva ellen irányuló "agresszió" esetén.