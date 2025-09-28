Sokkoló éjszaka Ukrajnában – ismét a fővárost érte az orosz támadás

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Vitali Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a főváros elleni "tömeges támadás" négy ember életét követelte és legalább nyolcan megsérültek. Az éjszaka folyamán több régiót is drónok támadtak, köztük Zaporizzsját, ahol a hatóságok szerint legalább 16 ember, köztük három gyermek sérült meg - írja a BBC.
Az ukrán külügyminiszter szerint a legutóbbi támadásokban több száz drónt és rakétát vetettek be Ukrajna-szerte. Oroszország egyelőre nem kommentálta az eseményeket. Lengyelországban vasárnap kora reggel vadászgépeket riasztottak, miközben Oroszország Nyugat-Ukrajnát támadta. A lengyel hadsereg közleménye szerint ez már rutinszerű megelőző intézkedésnek számít, különösen azóta, hogy szeptember 10-én a lengyel és NATO-erők három orosz drónt lőttek le Lengyelország légterében.
A NATO-tagállamok légterének megsértése miatt fokozódik a feszültség. Dánia repülőterei felett drónokat észleltek, Észtország pedig azzal vádolta Oroszországot, hogy harci repülőgépekkel megsértette légterét. A NATO ezekre az incidensekre válaszul megerősítette keleti szárnyát.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket, és a múlt héten először nyilatkozott úgy, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden területét Oroszországtól.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy országának nincs szándékában megtámadni EU- vagy NATO-tagállamokat, de figyelmeztetett a "határozott válaszra" bármilyen Moszkva ellen irányuló "agresszió" esetén.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
