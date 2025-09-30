Őrizetben Volodimir Z. ukrán állampolgár: ezzel vádolja a német ügyészség

Lengyelországban őrizetbe vettek egy ukrán búvároktatót, akit a német hatóságok az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával gyanúsítanak - tudósított a Portfolio. a Kyiv Post információi alapján. A lap szerint a lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit a német ügyészség azzal vádol, hogy közreműködött az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakcióban.

A német nyomozóhatóságok álláspontja szerint a gyanúsított 2022 szeptemberében Rostockból hajózott ki a Balti-tengerre, ahol búvárfelszerelést használva a tengerfenéken robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 vezetékrendszernél. A detonációk következtében a négy csővezetékből három működésképtelenné vált. Fontos megjegyezni, hogy a vezetékeket az orosz-ukrán háború kitörése miatt már a robbantás előtt sem üzemeltették.

A karlsruhei ügyészség 2024 júniusában bocsátott ki nemzetközi elfogatóparancsot a férfi ellen. A lengyel RMF FM hírügynökség beszámolója szerint a gyanúsított a letartóztatásáig Varsó környékén élt.