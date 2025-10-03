15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna me - számolt be a The Guardian.
Az orosz elnök csütörtökön Szocsiban tartott beszédében kijelentette, hogy Moszkva figyelemmel kíséri Európa fokozódó militarizálódását, és nem hagyhatja figyelmen kívül a kontinensen zajló folyamatokat. "Úgy gondolom, senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország ellenlépései nem váratnak sokáig magukra" - fogalmazott a Valdaj plenáris ülésen, ahol rendszeresen kifejti nézeteit a globális ügyekről.
Putyin kijelentései akkor hangzottak el, amikor 45 európai vezető gyűlt össze Koppenhágában egy csúcstalálkozón, amelynek célja az Ukrajna támogatásának megerősítése és az európai védelmi képességek fejlesztése volt. Az elmúlt hetekben több európai ország is orosz drón- és repülőgép-behatolásokról számolt be, ami fokozta az aggodalmakat Moszkva szándékaival kapcsolatban.
Miközben Európát fenyegette, az orosz elnök békülékeny hangot ütött meg Donald Trumppal szemben, annak ellenére, hogy az amerikai elnök nemrég lekicsinylő megjegyzéseket tett rá. Putyin dicsérte Trumpot, azt állítva, hogy "ha Trump lett volna hatalmon, az ukrajnai konfliktust el lehetett volna kerülni" - egy olyan érvet használva, amit maga Trump is gyakran hangoztat nyilvános beszédeiben.
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Putyin nem mutatott kompromisszumkészséget. A szerény orosz harctéri előrelépések ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy erői "magabiztosan haladnak előre" a teljes fronton. Azt is állította, hogy Ukrajna sokkal nagyobb veszteségeket szenved el, mint Oroszország - annak ellenére, hogy a nyugati becslések szerint az orosz áldozatok száma közel egymillió, ami magasabb Ukrajnáénál.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az európai vezetőkhöz Koppenhágában csatlakozó Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország "fokozza romboló tevékenységét", és sürgette Európát, hogy mutasson "politikai akaratot" a késedelem nélküli cselekvésre. "Egyértelműen látjuk, hogy csak a közös fellépés és az egyesített erőfeszítések garantálhatják a valódi biztonságot" - mondta, és felszólította Európát, hogy "növelje a nyomást most, hogy Oroszországot a háború befejezésére és politikájának megváltoztatására kényszerítse".
címlapkép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.