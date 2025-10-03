2025. október 3. péntek Helga
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?

Pénzcentrum
2025. október 3. 14:20

Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna me - számolt be a The Guardian.

Az orosz elnök csütörtökön Szocsiban tartott beszédében kijelentette, hogy Moszkva figyelemmel kíséri Európa fokozódó militarizálódását, és nem hagyhatja figyelmen kívül a kontinensen zajló folyamatokat. "Úgy gondolom, senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország ellenlépései nem váratnak sokáig magukra" - fogalmazott a Valdaj plenáris ülésen, ahol rendszeresen kifejti nézeteit a globális ügyekről.

Putyin kijelentései akkor hangzottak el, amikor 45 európai vezető gyűlt össze Koppenhágában egy csúcstalálkozón, amelynek célja az Ukrajna támogatásának megerősítése és az európai védelmi képességek fejlesztése volt. Az elmúlt hetekben több európai ország is orosz drón- és repülőgép-behatolásokról számolt be, ami fokozta az aggodalmakat Moszkva szándékaival kapcsolatban.

Miközben Európát fenyegette, az orosz elnök békülékeny hangot ütött meg Donald Trumppal szemben, annak ellenére, hogy az amerikai elnök nemrég lekicsinylő megjegyzéseket tett rá. Putyin dicsérte Trumpot, azt állítva, hogy "ha Trump lett volna hatalmon, az ukrajnai konfliktust el lehetett volna kerülni" - egy olyan érvet használva, amit maga Trump is gyakran hangoztat nyilvános beszédeiben.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Putyin nem mutatott kompromisszumkészséget. A szerény orosz harctéri előrelépések ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy erői "magabiztosan haladnak előre" a teljes fronton. Azt is állította, hogy Ukrajna sokkal nagyobb veszteségeket szenved el, mint Oroszország - annak ellenére, hogy a nyugati becslések szerint az orosz áldozatok száma közel egymillió, ami magasabb Ukrajnáénál.

Az európai vezetőkhöz Koppenhágában csatlakozó Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország "fokozza romboló tevékenységét", és sürgette Európát, hogy mutasson "politikai akaratot" a késedelem nélküli cselekvésre. "Egyértelműen látjuk, hogy csak a közös fellépés és az egyesített erőfeszítések garantálhatják a valódi biztonságot" - mondta, és felszólította Európát, hogy "növelje a nyomást most, hogy Oroszországot a háború befejezésére és politikájának megváltoztatására kényszerítse".

címlapkép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
