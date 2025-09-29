Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Döntő ellentámadás a Donyeck-fronton: meglepő fordulat a háborúban!
Az ukrán hadsereg jelentős sikereket ért el a Donyeck megyében zajló ellentámadás során – számol be a Portfolio.hu a The Kyiv Independent beszámolója alapján. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok közlése szerint az ukrán erők bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Szirszkij elmondása szerint az elmúlt hónap során az ukrán csapatok visszaszorították az orosz előrenyomulást, amely korábban 15–20 kilométert tett meg a Dobropillia–Kramatorszk autópálya irányában, az ostrom alatt álló Pokrovszk város közelében. Augusztus végétől az ukrán erők több falut is visszafoglaltak a térségben, köztük Zaricsne, Novoekonomicsne és Udacsne településeket.
A főparancsnok szerint az ukrán erők eddig összesen 175 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel, további 195 négyzetkilométert pedig megtisztítottak a szabotázscsoportoktól. A harcok során az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek Dobropillia irányában.
Orosz támadások továbbra is intenzívek
Ugyanakkor Oroszország egész nyáron fenntartotta a frontvonal mentén a magas intenzitású támadásokat. Az ukrán DeepState megfigyelőcsoport adatai szerint az orosz erők ebben az időszakban 1548 négyzetkilométernyi területet foglaltak el, ami több mint a kétszerese a 2024 azonos időszakában elfoglalt 659 négyzetkilométernek.
A Portfolio.hu kiemeli, hogy az ukrán ellentámadások egyre gyakoribbak és eredményesebbek, ami fontos fordulópontot jelenthet a Donyeck környéki fronton.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.