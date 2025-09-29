2025. szeptember 29. hétfő Mihály
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Döntő ellentámadás a Donyeck-fronton: meglepő fordulat a háborúban!
Világ

Döntő ellentámadás a Donyeck-fronton: meglepő fordulat a háborúban!

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 14:46

Az ukrán hadsereg jelentős sikereket ért el a Donyeck megyében zajló ellentámadás során – számol be a Portfolio.hu a The Kyiv Independent beszámolója alapján. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok közlése szerint az ukrán erők bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.

Szirszkij elmondása szerint az elmúlt hónap során az ukrán csapatok visszaszorították az orosz előrenyomulást, amely korábban 15–20 kilométert tett meg a Dobropillia–Kramatorszk autópálya irányában, az ostrom alatt álló Pokrovszk város közelében. Augusztus végétől az ukrán erők több falut is visszafoglaltak a térségben, köztük Zaricsne, Novoekonomicsne és Udacsne településeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A főparancsnok szerint az ukrán erők eddig összesen 175 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel, további 195 négyzetkilométert pedig megtisztítottak a szabotázscsoportoktól. A harcok során az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek Dobropillia irányában.

Kapcsolódó cikkeink:

Orosz támadások továbbra is intenzívek

Ugyanakkor Oroszország egész nyáron fenntartotta a frontvonal mentén a magas intenzitású támadásokat. Az ukrán DeepState megfigyelőcsoport adatai szerint az orosz erők ebben az időszakban 1548 négyzetkilométernyi területet foglaltak el, ami több mint a kétszerese a 2024 azonos időszakában elfoglalt 659 négyzetkilométernek.

A Portfolio.hu kiemeli, hogy az ukrán ellentámadások egyre gyakoribbak és eredményesebbek, ami fontos fordulópontot jelenthet a Donyeck környéki fronton.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #katonák #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #ellentámadás #donyeck

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:31
15:20
15:02
14:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
1 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
6 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 15:02
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 13:04
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 14:26
Elkezdődött a havazás: itt már minden fehér, megjelentek a hókotrók