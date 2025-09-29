Döntő ellentámadás a Donyeck-fronton: meglepő fordulat a háborúban!

Az ukrán hadsereg jelentős sikereket ért el a Donyeck megyében zajló ellentámadás során – számol be a Portfolio.hu a The Kyiv Independent beszámolója alapján. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok közlése szerint az ukrán erők bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.

Szirszkij elmondása szerint az elmúlt hónap során az ukrán csapatok visszaszorították az orosz előrenyomulást, amely korábban 15–20 kilométert tett meg a Dobropillia–Kramatorszk autópálya irányában, az ostrom alatt álló Pokrovszk város közelében. Augusztus végétől az ukrán erők több falut is visszafoglaltak a térségben, köztük Zaricsne, Novoekonomicsne és Udacsne településeket.

A főparancsnok szerint az ukrán erők eddig összesen 175 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel, további 195 négyzetkilométert pedig megtisztítottak a szabotázscsoportoktól. A harcok során az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek Dobropillia irányában.

Orosz támadások továbbra is intenzívek

Ugyanakkor Oroszország egész nyáron fenntartotta a frontvonal mentén a magas intenzitású támadásokat. Az ukrán DeepState megfigyelőcsoport adatai szerint az orosz erők ebben az időszakban 1548 négyzetkilométernyi területet foglaltak el, ami több mint a kétszerese a 2024 azonos időszakában elfoglalt 659 négyzetkilométernek.

A Portfolio.hu kiemeli, hogy az ukrán ellentámadások egyre gyakoribbak és eredményesebbek, ami fontos fordulópontot jelenthet a Donyeck környéki fronton.