Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Kőkemény üzenetet küldött Amerika Putyinnak: új szintre léphet a háború?
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben. A Varsóban megrendezett Warsaw Security Forumon emlékeztetett: Törökország 2015-ben lelőtte a légterét megsértő orosz vadászgépet, és szerinte néha a politikai, katonai döntéshozóknak is vállalniuk kell a kockázatot.
Példaként hozta fel a 2020 januári amerikai dróntámadást, amelyben megölték Kászem Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda tábornokát. Akkor sokan attól tartottak, hogy kitör egy nagyobb háború a Közel-Keleten, de végül épp ellenkezőleg: a helyzet stabilizálódott – hangsúlyozta Kellogg.
A tisztségviselő szerint a NATO „soha nem volt olyan erős, mint most”, hiszen jelentős számú F–35-ös vadászgép állomásozik Európában. Úgy vélte, akár egyetlen éjszaka alatt „ki lehetne tisztítani az eget”, és létrehozható lenne egy olyan légi kupola Ukrajna felett, amelynek senki sem tudna ellenállni.
Kellogg hozzátette: a béketárgyalások során Oroszországnak nincs beleszólása Ukrajna döntéseibe, és az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyinnak egyszerűen nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy legyőzze a NATO-t és a Nyugatot.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
