Kőkemény üzenetet küldött Amerika Putyinnak: új szintre léphet a háború?

MTI
2025. október 1. 10:29

Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben. A Varsóban megrendezett Warsaw Security Forumon emlékeztetett: Törökország 2015-ben lelőtte a légterét megsértő orosz vadászgépet, és szerinte néha a politikai, katonai döntéshozóknak is vállalniuk kell a kockázatot.

Példaként hozta fel a 2020 januári amerikai dróntámadást, amelyben megölték Kászem Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda tábornokát. Akkor sokan attól tartottak, hogy kitör egy nagyobb háború a Közel-Keleten, de végül épp ellenkezőleg: a helyzet stabilizálódott – hangsúlyozta Kellogg.

A tisztségviselő szerint a NATO „soha nem volt olyan erős, mint most”, hiszen jelentős számú F–35-ös vadászgép állomásozik Európában. Úgy vélte, akár egyetlen éjszaka alatt „ki lehetne tisztítani az eget”, és létrehozható lenne egy olyan légi kupola Ukrajna felett, amelynek senki sem tudna ellenállni.

Kellogg hozzátette: a béketárgyalások során Oroszországnak nincs beleszólása Ukrajna döntéseibe, és az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyinnak egyszerűen nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy legyőzze a NATO-t és a Nyugatot.
Címlapkép: Getty Images
