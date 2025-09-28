Lavrov: Oroszország kész a békére – ezek lennének a feltételek

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton, az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.

A politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország kész tárgyalni a konfliktus kiváltó okainak megszüntetéséről, ugyanakkor „megbízható egyetértést” vár el biztonsága és létfontosságú érdekei garantálásáról. Feltételként nevezte meg a Kijev fennhatósága alatt élő oroszajkú közösségek jogainak teljes helyreállítását. „Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni” – fogalmazott.

Lavrov egy húszperces beszédben kitért a NATO-ra és az Európai Unióra is. Leszögezte, hogy Oroszország nem tervez támadást ellenük, a Nyugaton terjedő híreszteléseket provokációnak nevezte, és emlékeztetett: Vlagyimir Putyin elnök már többször cáfolta ezeket. Hozzátette ugyanakkor, hogy bármilyen agresszióra határozott választ adna Moszkva.

Az orosz külügyminiszter beszédében a közel-keleti helyzetre is reagált: elítélte a Hamász 2023. október 7-i támadását, ugyanakkor „brutális gyilkosságoknak” nevezte az azóta Gázában történteket. Lavrov emellett „törvénytelennek” minősítette a Nyugat újabb szankciós terveit Irán ellen.

Címlapkép: KKM, MTI/MTVA

