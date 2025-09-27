2025. szeptember 27. szombat Adalbert
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
német zászló német katonai egyenruhán
Világ

Veszély a levegőben! Németország meglepő döntést hozhat a légterét megsértő drónok miatt

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 17:37

Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben. Dobrindt szerint a fenyegetés „magasnak” minősíthető, és bár elvontan hangzik, egyes esetekben kifejezetten konkrét és közvetlen kockázatot jelent.

Az európai hatóságok különösen Dániában figyelhettek fel a drónok okozta problémákra: az elmúlt héten több alkalommal is leállították a légi forgalmat a betörések miatt. Németországban is folyamatosan vizsgálják a drónészleléseket, hogy a veszélyt pontosan felmérhessék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter bejelentette, hogy a német kormány felülvizsgálja a légiközlekedés-biztonsági törvényt, amely lehetővé tenné a fegyveres erők bevonását a drónok esetleges lelövésébe. Dobrindt hangsúlyozta: a cél, hogy a kritikus infrastruktúrát és a nagy tömegrendezvényeket is hatékonyan meg lehessen védeni.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez az intézkedés a drónfenyegetések növekvő kockázatára reagál, és azt mutatja, hogy Németország komolyan veszi az új típusú légi kihívásokat.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #németország #oroszország #világ #drón #infrastruktúra #vlagyimir putyin #légiforgalom #háború #nato #fegyveres erők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:19
17:59
17:37
17:11
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
6 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
6 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
4 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 17:59
Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 17:11
Válaszolt a Honvédség: ezzel magyarázzák az ukránok vádját
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 17:01
Újra felbukkant a rettegett parazita: ebből még nagy baj lehet