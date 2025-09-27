Veszély a levegőben! Németország meglepő döntést hozhat a légterét megsértő drónok miatt

Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben. Dobrindt szerint a fenyegetés „magasnak” minősíthető, és bár elvontan hangzik, egyes esetekben kifejezetten konkrét és közvetlen kockázatot jelent.

Az európai hatóságok különösen Dániában figyelhettek fel a drónok okozta problémákra: az elmúlt héten több alkalommal is leállították a légi forgalmat a betörések miatt. Németországban is folyamatosan vizsgálják a drónészleléseket, hogy a veszélyt pontosan felmérhessék.

A miniszter bejelentette, hogy a német kormány felülvizsgálja a légiközlekedés-biztonsági törvényt, amely lehetővé tenné a fegyveres erők bevonását a drónok esetleges lelövésébe. Dobrindt hangsúlyozta: a cél, hogy a kritikus infrastruktúrát és a nagy tömegrendezvényeket is hatékonyan meg lehessen védeni.

Ez az intézkedés a drónfenyegetések növekvő kockázatára reagál, és azt mutatja, hogy Németország komolyan veszi az új típusú légi kihívásokat.