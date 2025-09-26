2025. szeptember 26. péntek Jusztina
17 °C Budapest
Hexakopter repülés közben légi felvételeket készít. Más néven drón vagy UAV (pilóta nélküli légi jármű).
Világ

Drónfal Putyin ellen: EU háborúra készül, Lengyelország lőne az orosz gépekre

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 12:44

Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására, miközben a Kreml figyelmezteti, hogy orosz repülőgépek elleni támadás közvetlen NATO-konfliktushoz vezetne - írja a Daily Mail.

Dánia, Finnország, Lengyelország és a balti államok Ukrajnával együtt csúcstalálkozót tartanak, hogy megvitassák a védelmi tervet, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 'a hiteles védelem alapkövének' nevezett.

A tárgyalások hátterében drónrajok miatt kellett repülőtereket lezárni Skandináviában, miközben a Kremlt hibrid támadások sorozatával vádolják Európa-szerte. Lengyelország, amely már lelőtt orosz drónokat a közelmúltban, bejelentette, hogy új gyorsított törvények alapján lelövi a légtérbe behatoló ellenséges objektumokat.

Oroszország franciaországi nagykövete azonban figyelmeztető üzenetet küldött: orosz repülőgépek lelövése 'háborút jelentene'. Csütörtökön az orosz külügyminiszter azzal vádolta a NATO-t, hogy 'valódi háborút' folytat Oroszország ellen, és közvetlenül részt vesz az ukrán konfliktusban.

A brüsszeli miniszteri találkozó várhatóan közös rendszerek létrehozására összpontosít a polgári és katonai infrastruktúrát fenyegető drónok észlelésére és megsemmisítésére. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a drónfal költségeit a 150 milliárd eurós európai biztonsági hitelprogram fedezhetné. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter szerint országát már 'hibrid támadás' érte, amikor négy repülőteret zavartak meg drónok ugyanazon az éjszakán.

Nem lehet kétséges, hogy minden jel szerint ez egy professzionális szereplő műve, amikor ilyen szisztematikus műveletről beszélünk ennyi helyszínen gyakorlatilag ugyanabban az időben

- mondta. A dán rendőrség vizsgálja, hogy egyes drónokat esetleg a partok mentén hajókról indítottak-e, miután két orosz hajót észleltek a térségben. Moszkva koppenhágai nagykövetsége 'abszurdnak' nevezte az orosz érintettségre vonatkozó feltételezéseket. Miközben Európa új védelmi rendszereken gondolkodik, Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett: 'a helyzet a második világháború óta a legközelebb hozott minket a nyílt konfliktushoz', és megerősítette, hogy Varsó cselekedni fog, ha légterét megsértik.

Kapcsolódó cikkeink:

A feszültség fokozódását Moszkva is hangsúlyozta - Alekszej Meskov orosz diplomata az RTL-nek nyilatkozva kijelentette: 'Tudja, sok NATO-repülőgép sérti meg az orosz légteret, szándékosan vagy sem, de elég gyakran előfordul. Ezeket nem lövik le utána.' Az orosz repülőgépek esetleges lelövéséről szólva hozzátette: 'Ez háborút jelentene.'

A válságérzet egész Európában növekszik. Észtország három orosz vadászgép behatolásáról számolt be pénteken, míg Románia közölte, hogy egyik határmenti területét drón találta el napokkal korábban. Európai tisztviselők szerint ezek szándékos provokációk, amelyek célja a NATO destabilizálása. Európa-szerte a tisztviselők úgy vélik, a Kreml szándékosan egyensúlyoz a határvonalon, olyan incidenseket rendezve, amelyek nem minősülnek nyílt támadásnak, de mégis válaszlépésre kényszerítik a NATO-t.
Címlapkép: Getty Images
