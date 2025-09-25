Most érkezett! Orosz vadászgép miatt riasztották a magyar Gripeneket

Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel – közölte a NATO. A szövetség tájékoztatása szerint a légi formációban egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös, valamint három MiG–31-es repülőgép tartott északnyugati irányba, egészen Dánia határáig.

A magyar Gripenek a NATO balti légtérrendészeti missziójának keretében teljesítenek szolgálatot Litvániában; összesen négy darab ilyen vadászgép állomásozik a térségben, folyamatos készültségben. A mostani felszállás is azt mutatja, hogy a magyar légierő aktívan részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésében.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Drónok bénították meg a reptereket

Az elmúlt napokban nemcsak a vadászgépek, hanem a drónok is többször okoztak feszültséget Európában. Dánia négy repterét – köztük Aalborg és Esbjerg légikikötőit – kellett ideiglenesen lezárni ismeretlen eredetű drónészlelések miatt. Néhány nappal korábban Koppenhága repülőtere is csaknem négy órára állt le, miután két-három nagyméretű drónt azonosítottak a környéken.

A helyi hatóságok és a NATO fokozott készültségben figyelik a helyzetet, hiszen a civil légiközlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztetik ezek az eszközök.

EZ IS ÉRDEKELHET Von der Leyen: most már engedély van az orosz légtérsértő gépek lelövésére Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.

Lengyelországot is drónok sértették meg

Szeptember közepén Lengyelország is drónincidensről számolt be: az ukrán határ mentén több mint 20 orosz drón hatolt be az ország légterébe. A lengyel légvédelem négyet közülük lelőtt, és az eset olyan komoly biztonsági fenyegetésnek számított, hogy Varsó aktiválta a NATO IV. cikkelyét. Ez ritka diplomáciai lépés, amely azonnali konzultációt indít a szövetség tagállamai között.