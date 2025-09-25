2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Fairford, UK - 14th July 2022: A pair of Saab Gripens, Swedish built fighter jets, in flight over airfield
Világ

Most érkezett! Orosz vadászgép miatt riasztották a magyar Gripeneket

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 17:24

Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel – közölte a NATO. A szövetség tájékoztatása szerint a légi formációban egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös, valamint három MiG–31-es repülőgép tartott északnyugati irányba, egészen Dánia határáig.

A magyar Gripenek a NATO balti légtérrendészeti missziójának keretében teljesítenek szolgálatot Litvániában; összesen négy darab ilyen vadászgép állomásozik a térségben, folyamatos készültségben. A mostani felszállás is azt mutatja, hogy a magyar légierő aktívan részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésében.

Drónok bénították meg a reptereket

Az elmúlt napokban nemcsak a vadászgépek, hanem a drónok is többször okoztak feszültséget Európában. Dánia négy repterét – köztük Aalborg és Esbjerg légikikötőit – kellett ideiglenesen lezárni ismeretlen eredetű drónészlelések miatt. Néhány nappal korábban Koppenhága repülőtere is csaknem négy órára állt le, miután két-három nagyméretű drónt azonosítottak a környéken.

A helyi hatóságok és a NATO fokozott készültségben figyelik a helyzetet, hiszen a civil légiközlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztetik ezek az eszközök.

Lengyelországot is drónok sértették meg

Szeptember közepén Lengyelország is drónincidensről számolt be: az ukrán határ mentén több mint 20 orosz drón hatolt be az ország légterébe. A lengyel légvédelem négyet közülük lelőtt, és az eset olyan komoly biztonsági fenyegetésnek számított, hogy Varsó aktiválta a NATO IV. cikkelyét. Ez ritka diplomáciai lépés, amely azonnali konzultációt indít a szövetség tagállamai között.

Címlapkép: Getty Images
#világ #orosz #drón #lengyelország #dánia #repülőgép #nato #gripen #légtérsértés #légvédelem

