Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Most érkezett! Orosz vadászgép miatt riasztották a magyar Gripeneket
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel – közölte a NATO. A szövetség tájékoztatása szerint a légi formációban egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös, valamint három MiG–31-es repülőgép tartott északnyugati irányba, egészen Dánia határáig.
A magyar Gripenek a NATO balti légtérrendészeti missziójának keretében teljesítenek szolgálatot Litvániában; összesen négy darab ilyen vadászgép állomásozik a térségben, folyamatos készültségben. A mostani felszállás is azt mutatja, hogy a magyar légierő aktívan részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésében.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm
Drónok bénították meg a reptereket
Az elmúlt napokban nemcsak a vadászgépek, hanem a drónok is többször okoztak feszültséget Európában. Dánia négy repterét – köztük Aalborg és Esbjerg légikikötőit – kellett ideiglenesen lezárni ismeretlen eredetű drónészlelések miatt. Néhány nappal korábban Koppenhága repülőtere is csaknem négy órára állt le, miután két-három nagyméretű drónt azonosítottak a környéken.
A helyi hatóságok és a NATO fokozott készültségben figyelik a helyzetet, hiszen a civil légiközlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztetik ezek az eszközök.
Lengyelországot is drónok sértették meg
Szeptember közepén Lengyelország is drónincidensről számolt be: az ukrán határ mentén több mint 20 orosz drón hatolt be az ország légterébe. A lengyel légvédelem négyet közülük lelőtt, és az eset olyan komoly biztonsági fenyegetésnek számított, hogy Varsó aktiválta a NATO IV. cikkelyét. Ez ritka diplomáciai lépés, amely azonnali konzultációt indít a szövetség tagállamai között.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
