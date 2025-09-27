2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

Ebből akár háború is lehet? A NATO-vezető kemény üzenetet küldött Moszkvának

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 14:46

Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón. 

Kiemelte: a NATO már reagált az orosz provokációkra, és a jövőben „még nagyobb erővel” fog fellépni.

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli

– mondta Dragone.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát. "Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra" - fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás. "Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon" - mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

A NATO Katonai Bizottsága tanácsadó testületként működik. Jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #lengyelország #nato #észtország #légvédelem #edgars rinkevics #légtérellenőrzés #katonai bizottság #szövetségesek #eszkaláció #légsértés #giuseppe cavo dragone #riga #balti államok #provokáció

