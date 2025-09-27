Ebből akár háború is lehet? A NATO-vezető kemény üzenetet küldött Moszkvának

Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.

Kiemelte: a NATO már reagált az orosz provokációkra, és a jövőben „még nagyobb erővel” fog fellépni.

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli

– mondta Dragone.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát. "Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra" - fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás. "Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon" - mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

A NATO Katonai Bizottsága tanácsadó testületként működik. Jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.