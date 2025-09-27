Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Ebből akár háború is lehet? A NATO-vezető kemény üzenetet küldött Moszkvának
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Kiemelte: a NATO már reagált az orosz provokációkra, és a jövőben „még nagyobb erővel” fog fellépni.
Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli
– mondta Dragone.
A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát. "Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra" - fogalmazott.
Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás. "Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon" - mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.
A NATO Katonai Bizottsága tanácsadó testületként működik. Jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
