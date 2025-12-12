Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az edző

A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a jövőjéről - számolt be a BBC.
Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a klub "busz alá dobta", majd kimaradt a keddi, Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretből. A 33 éves játékos azt is állította, hogy nem kapott magyarázatot arra, miért nem játszik a csapatban.
"Nincs okom arra, hogy ne akarjam, hogy maradjon" - mondta Slot a pénteki sajtótájékoztatón. "Beszélgetni fogok Mo-val, és ennek a beszélgetésnek az eredménye határozza meg, hogyan néznek ki a dolgok szombaton."
A Liverpool szombaton 15:00-kor fogadja a Brighton csapatát az Anfielden, miután egymás után két döntetlent játszott a bajnokságban. Salah, aki 420 mérkőzésen 250 gólt szerzett a Vörösök színeiben, a Premier League utolsó három mérkőzéséből kettőn csereként sem kapott lehetőséget.
"A Leeds-meccs után sok beszélgetés zajlott a képviselői és a mieink között, közte és köztem" - tette hozzá Slot. Az egyiptomi támadó hétfőn az Afrika Kupára utazik, és attól függően, hogy Egyiptom milyen messzire jut a tornán, lehet, hogy csak a január 18-i döntő után tér vissza Liverpoolba.
Salah ebben a szezonban öt gólt szerzett 18 mérkőzésen a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. Slot korábban azt nyilatkozta, hogy "fogalma sincs", játszott-e utoljára Salah a klubban, de hozzátette, hogy "határozottan hisz" abban, hogy egy játékos visszatérhet a keretbe.
A sajtótájékoztatón Slot megerősítette, hogy klubszintű döntés volt Salah kihagyása a milánói keretből, de hangsúlyozta: "Amikor a kezdőcsapat vagy a keret összeállításáról van szó, azt rám bízzák."
Salah neve tavaly nyáron erősen összekapcsolódott egy szaúdi átigazolással, és ez az érdeklődés továbbra is fennáll, a Szaúdi Pro League vezérigazgatója, Omar Mugharbel korábban kiemelt célpontként említette az egyiptomi játékost.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
