Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az edző

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a jövőjéről - számolt be a BBC.

Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a klub "busz alá dobta", majd kimaradt a keddi, Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretből. A 33 éves játékos azt is állította, hogy nem kapott magyarázatot arra, miért nem játszik a csapatban.

"Nincs okom arra, hogy ne akarjam, hogy maradjon" - mondta Slot a pénteki sajtótájékoztatón. "Beszélgetni fogok Mo-val, és ennek a beszélgetésnek az eredménye határozza meg, hogyan néznek ki a dolgok szombaton."

A Liverpool szombaton 15:00-kor fogadja a Brighton csapatát az Anfielden, miután egymás után két döntetlent játszott a bajnokságban. Salah, aki 420 mérkőzésen 250 gólt szerzett a Vörösök színeiben, a Premier League utolsó három mérkőzéséből kettőn csereként sem kapott lehetőséget.

"A Leeds-meccs után sok beszélgetés zajlott a képviselői és a mieink között, közte és köztem" - tette hozzá Slot. Az egyiptomi támadó hétfőn az Afrika Kupára utazik, és attól függően, hogy Egyiptom milyen messzire jut a tornán, lehet, hogy csak a január 18-i döntő után tér vissza Liverpoolba.

Salah ebben a szezonban öt gólt szerzett 18 mérkőzésen a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. Slot korábban azt nyilatkozta, hogy "fogalma sincs", játszott-e utoljára Salah a klubban, de hozzátette, hogy "határozottan hisz" abban, hogy egy játékos visszatérhet a keretbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A sajtótájékoztatón Slot megerősítette, hogy klubszintű döntés volt Salah kihagyása a milánói keretből, de hangsúlyozta: "Amikor a kezdőcsapat vagy a keret összeállításáról van szó, azt rám bízzák."

Salah neve tavaly nyáron erősen összekapcsolódott egy szaúdi átigazolással, és ez az érdeklődés továbbra is fennáll, a Szaúdi Pro League vezérigazgatója, Omar Mugharbel korábban kiemelt célpontként említette az egyiptomi játékost.