2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az edző

Pénzcentrum
2025. december 12. 13:44

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a jövőjéről - számolt be a BBC.

Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a klub "busz alá dobta", majd kimaradt a keddi, Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretből. A 33 éves játékos azt is állította, hogy nem kapott magyarázatot arra, miért nem játszik a csapatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nincs okom arra, hogy ne akarjam, hogy maradjon" - mondta Slot a pénteki sajtótájékoztatón. "Beszélgetni fogok Mo-val, és ennek a beszélgetésnek az eredménye határozza meg, hogyan néznek ki a dolgok szombaton."

Kapcsolódó cikkeink:

A Liverpool szombaton 15:00-kor fogadja a Brighton csapatát az Anfielden, miután egymás után két döntetlent játszott a bajnokságban. Salah, aki 420 mérkőzésen 250 gólt szerzett a Vörösök színeiben, a Premier League utolsó három mérkőzéséből kettőn csereként sem kapott lehetőséget.

"A Leeds-meccs után sok beszélgetés zajlott a képviselői és a mieink között, közte és köztem" - tette hozzá Slot. Az egyiptomi támadó hétfőn az Afrika Kupára utazik, és attól függően, hogy Egyiptom milyen messzire jut a tornán, lehet, hogy csak a január 18-i döntő után tér vissza Liverpoolba.

Salah ebben a szezonban öt gólt szerzett 18 mérkőzésen a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. Slot korábban azt nyilatkozta, hogy "fogalma sincs", játszott-e utoljára Salah a klubban, de hozzátette, hogy "határozottan hisz" abban, hogy egy játékos visszatérhet a keretbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A sajtótájékoztatón Slot megerősítette, hogy klubszintű döntés volt Salah kihagyása a milánói keretből, de hangsúlyozta: "Amikor a kezdőcsapat vagy a keret összeállításáról van szó, azt rám bízzák."

Salah neve tavaly nyáron erősen összekapcsolódott egy szaúdi átigazolással, és ez az érdeklődés továbbra is fennáll, a Szaúdi Pro League vezérigazgatója, Omar Mugharbel korábban kiemelt célpontként említette az egyiptomi játékost.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 30M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.12.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyiptom #szaúd-arábia #bajnokok ligája #premier league #liverpool #átigazolás #angol foci #mohamed salah #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:24
14:07
13:44
13:34
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 12.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
2025. december 12.
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
5 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
5 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 13:04
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 12:44
Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést
Agrárszektor  |  2025. december 12. 13:31
Sok magyar gazda döntött: ez a növény veszi át a kukorica helyét