Orosz drónok miatt döntött Bukarest: parancs érkezhet a gépek azonnali megsemmisítésére

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) csütörtöki ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan – közölte a védelmi miniszter, Ionut Mosteanu.
Az új előírás szerint a NATO-eljárások alapján mostantól a katonai parancsnokság dönthet az ilyen eszközök azonosításáról, elfogásáról és – végső esetben – megsemmisítéséről. A civil repülőgépekkel kapcsolatban ugyanakkor továbbra is a védelmi miniszteré marad a döntési jogkör.
A szabálymódosítás előzménye, hogy két hete egy orosz drón megsértette Románia légterét az ukrán kikötők elleni légitámadás során. Akkor két F–16-os vadászgépet vezényeltek elfogására, a pilóták rendelkeztek kilövési engedéllyel, ám a járulékos kockázatok elemzése miatt végül nem nyitottak tüzet.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
