Orosz drónok miatt döntött Bukarest: parancs érkezhet a gépek azonnali megsemmisítésére

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) csütörtöki ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan – közölte a védelmi miniszter, Ionut Mosteanu.

Az új előírás szerint a NATO-eljárások alapján mostantól a katonai parancsnokság dönthet az ilyen eszközök azonosításáról, elfogásáról és – végső esetben – megsemmisítéséről. A civil repülőgépekkel kapcsolatban ugyanakkor továbbra is a védelmi miniszteré marad a döntési jogkör.

A szabálymódosítás előzménye, hogy két hete egy orosz drón megsértette Románia légterét az ukrán kikötők elleni légitámadás során. Akkor két F–16-os vadászgépet vezényeltek elfogására, a pilóták rendelkeztek kilövési engedéllyel, ám a járulékos kockázatok elemzése miatt végül nem nyitottak tüzet.