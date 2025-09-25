2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Románia, Bukarest, Parlamenti Palota, a világ második legnagyobb épülete, az Unirii körútra néző kilátás
Világ

Orosz drónok miatt döntött Bukarest: parancs érkezhet a gépek azonnali megsemmisítésére

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 21:16

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) csütörtöki ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan – közölte a védelmi miniszter, Ionut Mosteanu.

Az új előírás szerint a NATO-eljárások alapján mostantól a katonai parancsnokság dönthet az ilyen eszközök azonosításáról, elfogásáról és – végső esetben – megsemmisítéséről. A civil repülőgépekkel kapcsolatban ugyanakkor továbbra is a védelmi miniszteré marad a döntési jogkör.

A szabálymódosítás előzménye, hogy két hete egy orosz drón megsértette Románia légterét az ukrán kikötők elleni légitámadás során. Akkor két F–16-os vadászgépet vezényeltek elfogására, a pilóták rendelkeztek kilövési engedéllyel, ám a járulékos kockázatok elemzése miatt végül nem nyitottak tüzet.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #románia #világ #orosz #drón #nato #légtérsértés #f-16 #védelmi miniszter #légvédelem #katonai

