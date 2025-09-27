Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
Az igazságszolgáltatás függetlensége a tét – Trump ellenfelei sorra buknak el
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
A vád szerint Comey 2020-ban hamis tanúvallomást tett a szenátus igazságügyi bizottsága előtt, valamint akadályozta az igazságszolgáltatást - írja a BBC.
A vádirat két pontban fogalmaz meg súlyos állításokat:
- Hamis nyilatkozat: Comey tagadta, hogy engedélyezett volna szivárogtatást az FBI-ból Hillary Clinton vizsgálatáról.
- Akadályozás: a vád szerint tudatosan próbálta félrevezetni a szenátusi bizottságot.
Az ügy különösen érzékeny, mivel a vádemelés közvetlenül Donald Trump korábbi nyomásgyakorlását követte. Az exelnök nyíltan követelte igazságügyi tisztségviselőktől politikai ellenfeleinek – köztük Comeynak – a felelősségre vonását. Az új ügyész, Lindsey Halligan – aki korábban Trump személyes ügyvédjeként dolgozott – hétfőn vette át a vizsgálat irányítását.
Ha bűnösnek találják, Comey akár öt év börtönt is kaphat. Az első bírósági megjelenésére már pénteken sor kerülhet, a vádpontok hivatalos ismertetésére pedig október 9-én Alexandriában.
Comey ártatlannak vallja magát:
A családommal együtt régóta tudjuk, hogy ára van annak, ha szembeszállunk Donald Trumppal. Ártatlan vagyok, és jöjjön a tárgyalás
– jelentette ki videóüzenetében.
A demokraták hevesen reagáltak: Hakeem Jeffries képviselőházi vezető „példátlan támadásnak” nevezte az ügyet a jogállamiság ellen. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy Comey szándékosan hazudott, hiszen sok múlik a tanúk hitelességén.
Az eset politikai jelentősége óriási: ez Trump második elnöki ciklusának eddigi legnagyobb horderejű vádemelése egy korábbi magas rangú tisztviselő ellen. Ráadásul mindez tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy az amerikai igazságszolgáltatás függetlensége súlyosan sérülhetett.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
