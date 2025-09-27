2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Jog és igazságszolgáltatás koncepció. A bíró kalapácsa, könyvek, az igazság mérlege. Szürke kő háttér, tükröződések a padlón, hely a tipográfiának. Bírósági terem téma.
Világ

Az igazságszolgáltatás függetlensége a tét – Trump ellenfelei sorra buknak el

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 09:01

Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.

A vád szerint Comey 2020-ban hamis tanúvallomást tett a szenátus igazságügyi bizottsága előtt, valamint akadályozta az igazságszolgáltatást - írja a BBC.

A vádirat két pontban fogalmaz meg súlyos állításokat:

  • Hamis nyilatkozat: Comey tagadta, hogy engedélyezett volna szivárogtatást az FBI-ból Hillary Clinton vizsgálatáról.
  • Akadályozás: a vád szerint tudatosan próbálta félrevezetni a szenátusi bizottságot.

Az ügy különösen érzékeny, mivel a vádemelés közvetlenül Donald Trump korábbi nyomásgyakorlását követte. Az exelnök nyíltan követelte igazságügyi tisztségviselőktől politikai ellenfeleinek – köztük Comeynak – a felelősségre vonását. Az új ügyész, Lindsey Halligan – aki korábban Trump személyes ügyvédjeként dolgozott – hétfőn vette át a vizsgálat irányítását.

Ha bűnösnek találják, Comey akár öt év börtönt is kaphat. Az első bírósági megjelenésére már pénteken sor kerülhet, a vádpontok hivatalos ismertetésére pedig október 9-én Alexandriában.

Comey ártatlannak vallja magát:

A családommal együtt régóta tudjuk, hogy ára van annak, ha szembeszállunk Donald Trumppal. Ártatlan vagyok, és jöjjön a tárgyalás

– jelentette ki videóüzenetében.

A demokraták hevesen reagáltak: Hakeem Jeffries képviselőházi vezető „példátlan támadásnak” nevezte az ügyet a jogállamiság ellen. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy Comey szándékosan hazudott, hiszen sok múlik a tanúk hitelességén.

Az eset politikai jelentősége óriási: ez Trump második elnöki ciklusának eddigi legnagyobb horderejű vádemelése egy korábbi magas rangú tisztviselő ellen. Ráadásul mindez tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy az amerikai igazságszolgáltatás függetlensége súlyosan sérülhetett.
Címlapkép: Getty Images
#per #bíróság #világ #donald trump #vádemelés #politika #elnök #amerikai egyesült államok #amerikai választások #igazságszolgáltatás #fbi

