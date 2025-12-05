2025. december 5. péntek Vilma
Jasmine musical egg
Világ

Elfogták a férfit, aki ellopott, majd lenyelt egy 7 milliót érő Fabergé-tojásokból készült ékszert

Pénzcentrum
2025. december 5. 17:45

Egy új-zélandi férfi lenyelt egy gyémántokkal kirakott Fabergé-medált, amit egy ékszerboltból próbált ellopni. A rendőrség most bejelentette, hogy az értékes tárgy "természetes úton" előkerült - jelentette a BBC.

A 19.300 dollár (kb. 7 millió forint) értékű Fabergé tojás-medál visszaszerzéséhez "orvosi beavatkozásra nem volt szükség" - közölte a rendőrség. Az eset körülbelül egy héttel azután történt, hogy a 32 éves férfit letartóztatták az aucklandi Patridge Jewellers üzletben, percekkel azután, hogy állítólag lenyelte az ékszert.

A lenyelt zsákmány 60 fehér gyémánttal és 15 kék zafírral díszített, és kinyitva egy 18 karátos aranyból készült miniatűr polipot rejt. A férfit lopással vádolják.

A rendőrség korábban közölte, hogy a gyanúsított orvosi vizsgálaton esett át és folyamatosan megfigyelés alatt tartották. "Mivel ez a férfi rendőrségi őrizetben van, kötelességünk folyamatosan figyelemmel kísérni őt, tekintettel a történtek körülményeire" - nyilatkozták akkor.

Az "Octopussy tojás" nevű ékszer az azonos című 1983-as James Bond-film által inspirált darab, amely egy bonyolult Fabergé-tojás lopás körül forog. A Fabergé több mint két évszázada Oroszországban alapított, világszerte ismert ékszerész, aki drágakövekből és nemesfémekből készült tojásairól híres.

A Partridge Jewellers közölte, hogy a medált visszajuttatják a Fabergének. A gyanúsítottnak december 8-án kell újra bíróság elé állnia.

A BBC által látott vádirat szerint a férfit azzal is vádolják, hogy november 12-én ugyanabból az ékszerboltból egy iPadet lopott el, valamint egy nappal később egy magánlakásból macskaalmot és bolhairtó termékeket tulajdonított el 100 új-zélandi dollár értékben.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #lopás #arany #ékszer #bíróság #bűncselekmény #világ #gyémánt #új-zéland #orvosi vizsgálat #letartóztatás

