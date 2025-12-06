2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Full Frame of Shot of Illuminated Pine Tree Decorations on Christmas Tree, Nuremberg City, Bavaria, Franconia, Germany, Europe
Vásárlás

Itt az igazság: a műfenyő vagy az igazi szennyez jobban? Pont került az évetizedes vita végére

Pénzcentrum
2025. december 6. 19:04

A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás. Szakértők szerint a fák termesztése, használata és hulladékkezelése egyaránt befolyásolja ökológiai lábnyomukat.

Az Egyesült Államokban évente 25-30 millió, az Egyesült Királyságban pedig mintegy 5 millió valódi karácsonyfát értékesítenek. A fiatalabb generációk körében egyre népszerűbbek a természetes fenyők - egy 2019-es amerikai felmérés szerint a millenniumi generáció 82%-kal nagyobb valószínűséggel választ élő fát, mint a baby boomerek - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karácsonyfák környezeti hatása azonban nem olyan egyértelmű, mint sokan gondolnák. Alexandra Kosiba, a Vermonti Egyetem erdészeti ökológusa szerint a kérdés jóval összetettebb annál, mint hogy "kivágunk egy fát és eltávolítjuk".

A karácsonyfaültetvények fontos szerepet játszhatnak a helyi gazdaságok támogatásában és a vidéki táj megőrzésében. Bár a karácsonyfák nem jelentős tényezők a globális szénkörforgásban, termesztésük érdekes szempontokat vet fel a földhasználattal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkeink:

A karácsonyfaültetvények általában fiatal lucfenyő, jegenyefenyő vagy fenyőfák ültetvényei, amelyeket körülbelül 10 évig nevelnek a betakarítás előtt. Ez azt jelenti, hogy minden kivágott fára további kilenc marad állva, ami folyamatos erdőborítást biztosít.

Bár a karácsonyfákat rövidebb ideig nevelik, mint az ipari célú erdőket, ültetvényeik mégis előnyösek lehetnek a biodiverzitás szempontjából, különösen olyan területeken, ahol az intenzív mezőgazdaság miatt csökken a vadvilág. Nyílt élőhelyi szerkezetük gazdag csupasz talajfelületekben, ami fontos táplálkozóhely lehet a vadvilág számára.

Egy 2022-es németországi tanulmány kimutatta, hogy a karácsonyfaültetvények fontos menedéket jelenthetnek a csökkenő számú mezőgazdasági madárfajok számára az intenzív mezőgazdasági területeken. Egy 2019-es belgiumi kutatás szerint a bogárfajok sokfélesége - beleértve a veszélyeztetett fajokat is - magasabb volt a karácsonyfaültetvényeken, mint a kukoricaföldeken.

A karácsonyfák, mint minden fa, növekedésük során szén-dioxidot kötnek meg. A Carbon Trust becslése szerint egy 2 méter magas, használat után elégetett karácsonyfa mindössze 3,5 kg szén-dioxid-egyenértéket bocsát ki - ez nagyjából 0,2%-a egy London-New York közötti repülőút kibocsátásának.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A karácsonyfák környezeti hatásának legfontosabb tényezője általában az, hogyan ártalmatlanítják őket használat után. A legrosszabb forgatókönyv, ha hulladéklerakóba kerülnek, ahol az oxigénszegény körülmények között a fa szénkészlete inkább metánként szabadul fel, ami 80-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid.

Ideális esetben, ha a fa még él a gyökereivel együtt, újra elültetik. Jó alternatíva, ha a fát aprítják és kertben vagy parkban terítik szét, vagy komposztálják. Ha a fát energiatermelésre égetik el, a benne lévő szén közvetlenül szén-dioxidként kerül vissza a légkörbe.

Egyes vállalkozások ma már kínálnak karácsonyfabérlést is - lehetővé téve, hogy néhány hétre kölcsönözzünk egy cserepes fát karácsonyra. Paul Caplat, a Queen's University Belfast ökológusa szerint ez "tökéletesen illeszkedik a fenntarthatósági megközelítésbe: csökkentés, újrafelhasználás, majd újrahasznosítás".

A műfenyők több száz év alatt bomlanak le a hulladéklerakókban, de összességében alacsonyabb lehet a szénlábnyomuk, ha elég hosszú ideig használják őket. A Carbon Trust becslése szerint a műfenyők szénlábnyoma körülbelül 7-20-szorosa a valódi fákénak, a különböző tényezőktől függően.

A karácsonyfák környezeti hatását javíthatjuk, ha csökkentjük vagy megszüntetjük a termesztésükhöz használt műtrágyákat és növényvédő szereket, fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkező forrásból vásárolunk, és a városokhoz közeli területeken termesztjük őket. Egyéni szinten megfontolhatjuk a cserepes fák használatát, előnyben részesíthetjük a helyi fákat, és mindenképpen törekednünk kell arra, hogy egyetlen karácsonyfa se kerüljön hulladéklerakóba.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #karácsonyfa #környezetvédelem #fenntarthatóság #szén-dioxid #termesztés #ökológiai lábnyom #hulladékkezelés #erdőgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:29
17:58
17:24
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
1 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
1 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
1 hete
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 17:58
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 16:01
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Agrárszektor  |  2025. december 6. 18:34
Fontos hírt közöltek az Ipolyról: ez sokakat érinthet Magyarországon