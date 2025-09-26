Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
Váratlan fordulat, újabb brutál vámokat jelentett be Trump: mindent boríthat az amerikai elnök?
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban, amelyek több ágazatot is érintenek, a gyógyszeripartól a bútoriparon át egészen a nehézgépjármű-gyártásig. A döntés számos kérdést vet fel, különösen az uniós, brit és japán kereskedelmi megállapodásokra gyakorolt hatások kapcsán.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialen jelentette be, hogy az Egyesült Államok októbertől jelentős importvámokat vezet be több termékkörben. A gyógyszeripari termékekre 100 százalékos, a nehézgépjárművekre 25 százalékos, a konyhai és fürdőszobabútorokra 50 százalékos, míg a kárpitozott bútorokra 30 százalékos vámtétel vonatkozik majd. A gyógyszereknél ugyanakkor kivételt élveznek azok a vállalatok, amelyek már megkezdték amerikai gyáraik építését.
Egyelőre nem világos, hogy a rendelkezés miként érinti az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot és Japánt, amelyekkel az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást kötött. Az EU-val létrejött egyezmény például jelenleg 15 százalékos vámot határoz meg az Európából importált márkás gyógyszerekre.
További kérdéseket vet fel, hogy a szabályozás számításba veszi-e, ha egy külföldi gyártónak már működő üzeme van az USA-ban. Trump a nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot azzal indokolta, hogy meg kell védeni az amerikai gyártókat a tisztességtelen külföldi versenytől.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
