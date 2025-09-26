Váratlan fordulat, újabb brutál vámokat jelentett be Trump: mindent boríthat az amerikai elnök?

Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban, amelyek több ágazatot is érintenek, a gyógyszeripartól a bútoriparon át egészen a nehézgépjármű-gyártásig. A döntés számos kérdést vet fel, különösen az uniós, brit és japán kereskedelmi megállapodásokra gyakorolt hatások kapcsán.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialen jelentette be, hogy az Egyesült Államok októbertől jelentős importvámokat vezet be több termékkörben. A gyógyszeripari termékekre 100 százalékos, a nehézgépjárművekre 25 százalékos, a konyhai és fürdőszobabútorokra 50 százalékos, míg a kárpitozott bútorokra 30 százalékos vámtétel vonatkozik majd. A gyógyszereknél ugyanakkor kivételt élveznek azok a vállalatok, amelyek már megkezdték amerikai gyáraik építését.

Egyelőre nem világos, hogy a rendelkezés miként érinti az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot és Japánt, amelyekkel az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást kötött. Az EU-val létrejött egyezmény például jelenleg 15 százalékos vámot határoz meg az Európából importált márkás gyógyszerekre.

További kérdéseket vet fel, hogy a szabályozás számításba veszi-e, ha egy külföldi gyártónak már működő üzeme van az USA-ban. Trump a nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot azzal indokolta, hogy meg kell védeni az amerikai gyártókat a tisztességtelen külföldi versenytől.