2025. december 6. szombat
8 °C Budapest
F-16 fighter jet
Világ

Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve

Pénzcentrum
2025. december 6. 14:04

Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.

Az Avia OFN Telegram-csatorna december 4-én tett közzé fotót a korszerűsített vadászgépről, amelyen jól látható a fejlett fegyverrendszer - számolt be az United24.

A felvételen két LAU-131/A indítókonténer figyelhető meg, amelyek egyenként hét darab 70 milliméteres rakéta szállítására képesek. A Militarnyi portál elemzése szerint a gép jobb oldali légbeömlője alatt elhelyezett célzókonténer nagy valószínűséggel egy Sniper XP típusú egység.

Ezek a berendezések elengedhetetlenek az APKWS II rakéták működtetéséhez. A rendszer költséghatékony és eredményes megoldásnak bizonyult a drónok megsemmisítésében, használatával elkerülhető a hagyományos levegő-levegő rakéták jelentette magas kiadás.

Kapcsolódó cikkeink:

A Lockheed Martin által gyártott Sniper célzóegységek funkcionalitása kiterjed a célok felderítésére, azonosítására és automatikus követésére. Emellett lézeres célmegjelölést és precíziós irányítást biztosítanak különféle lőszertípusokhoz.

A rendszer képességei lehetővé teszik mind légi, mind földi célpontok – beleértve a drónokat is – elleni csapásmérést, valamint felderítő feladatok végrehajtását.

Több európai NATO-tagállam, köztük Norvégia, Dánia és Hollandia is rendelkezik Sniper XP podokkal, amelyeket katonai segítségnyújtás keretében átadhattak Ukrajnának.

Az ukrán integráció az amerikai tapasztalatokat követi. Az idei évben amerikai F-16-osokat is megfigyeltek hasonló APKWS II konfigurációval, miközben húszi drónok elfogását hajtották végre.
Címlapkép: Getty Images
