Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az Avia OFN Telegram-csatorna december 4-én tett közzé fotót a korszerűsített vadászgépről, amelyen jól látható a fejlett fegyverrendszer - számolt be az United24.
A felvételen két LAU-131/A indítókonténer figyelhető meg, amelyek egyenként hét darab 70 milliméteres rakéta szállítására képesek. A Militarnyi portál elemzése szerint a gép jobb oldali légbeömlője alatt elhelyezett célzókonténer nagy valószínűséggel egy Sniper XP típusú egység.
Ezek a berendezések elengedhetetlenek az APKWS II rakéták működtetéséhez. A rendszer költséghatékony és eredményes megoldásnak bizonyult a drónok megsemmisítésében, használatával elkerülhető a hagyományos levegő-levegő rakéták jelentette magas kiadás.
A Lockheed Martin által gyártott Sniper célzóegységek funkcionalitása kiterjed a célok felderítésére, azonosítására és automatikus követésére. Emellett lézeres célmegjelölést és precíziós irányítást biztosítanak különféle lőszertípusokhoz.
A rendszer képességei lehetővé teszik mind légi, mind földi célpontok – beleértve a drónokat is – elleni csapásmérést, valamint felderítő feladatok végrehajtását.
Több európai NATO-tagállam, köztük Norvégia, Dánia és Hollandia is rendelkezik Sniper XP podokkal, amelyeket katonai segítségnyújtás keretében átadhattak Ukrajnának.
Az ukrán integráció az amerikai tapasztalatokat követi. Az idei évben amerikai F-16-osokat is megfigyeltek hasonló APKWS II konfigurációval, miközben húszi drónok elfogását hajtották végre.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
