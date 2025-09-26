Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Trump aláírta: eladásra kész a TikTok, az értéke 14 milliárd dollár
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet, amely szerint a kínai tulajdonú platform amerikai üzletágának értékesítése amerikai és globális befektetők számára megfelel a 2024-es törvény nemzetbiztonsági követelményeinek - írja a Reuters.
Az új amerikai vállalat értéke körülbelül 14 milliárd dollár lesz JD Vance alelnök közlése szerint, ami jóval alacsonyabb, mint egyes elemzői becslések. Trump egyúttal 2025. január 20-ig elhalasztotta annak a törvénynek a végrehajtását, amely betiltaná az alkalmazást, ha kínai tulajdonosai nem adják el.
A végrehajtási rendelet kiadása azt jelzi, hogy Trump előrelépést ért el a TikTok amerikai eszközeinek értékesítésében, bár számos részletet még ki kell dolgozni, különösen azt, hogyan használná az amerikai entitás a TikTok legfontosabb eszközét, az ajánlóalgoritmust.
Volt némi ellenállás a kínai oldalról, de az alapvető célunk az volt, hogy a TikTok továbbra is működhessen, miközben biztosítjuk az amerikaiak adatvédelmét a törvényi előírásoknak megfelelően
- nyilatkozta Vance az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón. Trump rendelete szerint az algoritmust újratanítják és felügyelik az amerikai vállalat biztonsági partnerei, működtetése pedig az új közös vállalat irányítása alatt áll majd. Trump elmondása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök jelezte, hogy jóváhagyja a terveket.
"Ez teljes mértékben amerikai irányítás alatt fog működni" - jelentette ki Trump. Hozzátette, hogy Michael Dell, a Dell Technologies alapítója és vezérigazgatója, Rupert Murdoch, a Fox Corp és a News Corp elnöke, valamint "valószínűleg négy vagy öt abszolút világszínvonalú befektető" vesz részt az üzletben.
A megállapodás szerint a ByteDance, a TikTok kínai anyavállalata, kinevez egyet a hét igazgatósági tag közül az új entitásban, míg a többi hat helyet amerikaiak töltik be. A ByteDance kevesebb mint 20%-os részesedéssel rendelkezne a TikTok amerikai vállalatában, hogy megfeleljen a 2024-es törvény követelményeinek.
A befektetői csoportban az Oracle és a Silver Lake magántőke-társaság körülbelül 50%-os részesedést szerez a TikTok amerikai vállalatában, míg a ByteDance meglévő részvényesei mintegy 30%-os részesedést tartanak meg. A CNBC jelentése szerint az Abu Dhabi székhelyű MGX, az Oracle és a Silver Lake lesznek a fő befektetők 45%-os kombinált tulajdonrésszel.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
