Trump aláírta: eladásra kész a TikTok, az értéke 14 milliárd dollár

Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet, amely szerint a kínai tulajdonú platform amerikai üzletágának értékesítése amerikai és globális befektetők számára megfelel a 2024-es törvény nemzetbiztonsági követelményeinek - írja a Reuters.

Az új amerikai vállalat értéke körülbelül 14 milliárd dollár lesz JD Vance alelnök közlése szerint, ami jóval alacsonyabb, mint egyes elemzői becslések. Trump egyúttal 2025. január 20-ig elhalasztotta annak a törvénynek a végrehajtását, amely betiltaná az alkalmazást, ha kínai tulajdonosai nem adják el.

A végrehajtási rendelet kiadása azt jelzi, hogy Trump előrelépést ért el a TikTok amerikai eszközeinek értékesítésében, bár számos részletet még ki kell dolgozni, különösen azt, hogyan használná az amerikai entitás a TikTok legfontosabb eszközét, az ajánlóalgoritmust.

Volt némi ellenállás a kínai oldalról, de az alapvető célunk az volt, hogy a TikTok továbbra is működhessen, miközben biztosítjuk az amerikaiak adatvédelmét a törvényi előírásoknak megfelelően

- nyilatkozta Vance az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón. Trump rendelete szerint az algoritmust újratanítják és felügyelik az amerikai vállalat biztonsági partnerei, működtetése pedig az új közös vállalat irányítása alatt áll majd. Trump elmondása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök jelezte, hogy jóváhagyja a terveket.

"Ez teljes mértékben amerikai irányítás alatt fog működni" - jelentette ki Trump. Hozzátette, hogy Michael Dell, a Dell Technologies alapítója és vezérigazgatója, Rupert Murdoch, a Fox Corp és a News Corp elnöke, valamint "valószínűleg négy vagy öt abszolút világszínvonalú befektető" vesz részt az üzletben.

A megállapodás szerint a ByteDance, a TikTok kínai anyavállalata, kinevez egyet a hét igazgatósági tag közül az új entitásban, míg a többi hat helyet amerikaiak töltik be. A ByteDance kevesebb mint 20%-os részesedéssel rendelkezne a TikTok amerikai vállalatában, hogy megfeleljen a 2024-es törvény követelményeinek.

A befektetői csoportban az Oracle és a Silver Lake magántőke-társaság körülbelül 50%-os részesedést szerez a TikTok amerikai vállalatában, míg a ByteDance meglévő részvényesei mintegy 30%-os részesedést tartanak meg. A CNBC jelentése szerint az Abu Dhabi székhelyű MGX, az Oracle és a Silver Lake lesznek a fő befektetők 45%-os kombinált tulajdonrésszel.