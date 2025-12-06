2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A hadsereg csapatai előrenyomulnak egy harcállásponton.
Világ

Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton

Pénzcentrum
2025. december 6. 17:24

Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett. Az eset rávilágít arra a növekvő problémára, hogy afrikai fiatalokat hamis ígéretekkel csábítanak Oroszországba, majd katonai szolgálatra kényszerítik őket - írja a BBC.

Susan Kuloba, David édesanyja a BBC-nek elmondta, hogy fia kezdetben egy biztonsági őri álláslehetőséget kapott egy kenyai toborzó ügynökségtől. A 22 éves fiatalember, aki korábban alkalmi munkákból élt Nairobi Kibera nyomornegyedében, a jobb élet reményében fogadta el az ajánlatot, amely több mint 7000 dolláros fizetést ígért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az anya hiába figyelmeztette fiát az oroszországi veszélyekre, David 2023 augusztusában elutazott. Nem sokkal később megdöbbentő hírrel jelentkezett: teljes harci felszerelésben küldött magáról képet, és közölte, hogy az eredeti munkakör megváltozott, két hét kiképzés után az ukrán frontra küldik.

Október 4-én David utoljára üzent anyjának, közölve, hogy harcba indul, és elküldte orosz katonai azonosítóját és szerződését arra az esetre, ha nem élné túl a bevetést. Azóta nem jelentkezett, és egy közvetítőn keresztül az anya értesült fia feltételezett haláláról, bár hivatalos megerősítést nem kapott.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik kenyai fiatalember, akit sofőrként toboroztak, sebesülten tért haza Ukrajnából. Édesapja elmondta, hogy fiát mindössze két hét kiképzés után küldték a frontra, ahol öt napig nem kapott megfelelő orvosi ellátást sérüléseire.

Kenya külügyminisztere szerint mintegy 200 kenyai harcol jelenleg az orosz hadseregben. A kormány vizsgálatot indított a toborzó ügynökségek ellen, és már több engedélyt felfüggesztettek. Sylvanus Osoro, Kenya parlamenti többségi frakcióvezetője a BBC-nek elmondta, hogy körülbelül 130 bejegyzett toborzó ügynökség közül ötöt jelöltek meg problémásként.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A probléma nem korlátozódik Kenyára. Több afrikai országból jelentettek hasonló eseteket, ahol fiatalokat csábítottak Oroszországba jól fizető állások ígéretével, majd katonai szolgálatra kényszerítették őket. Dél-Afrikában különösen nagy botrányt kavart az ügy, miután felmerült, hogy Jacob Zuma volt elnök lánya is érintett lehet a toborzási folyamatban, amit ő tagad.

Az ukrán hatóságok többször figyelmeztettek, hogy az orosz oldalon harcoló külföldieket ellenséges kombattánsként kezelik, és az egyetlen biztonságos kiút számukra a megadás és a hadifogoly státusz elfogadása.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #afrika #világ #toborzás #katonák #megtévesztés #hadsereg #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #kenya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:24
17:02
16:44
16:28
16:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
2
8 órája
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
4 napja
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
4
1 hete
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
5
2 hete
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 16:01
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 15:14
Orbán Viktor gigászi moszkvai üzletet lengetett be: mit akarunk venni Putyintól?
Agrárszektor  |  2025. december 6. 15:31
Kiderült, ki lett az Év Bortermelője: ő kapta a rangos díjat 2025-ben