Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett. Az eset rávilágít arra a növekvő problémára, hogy afrikai fiatalokat hamis ígéretekkel csábítanak Oroszországba, majd katonai szolgálatra kényszerítik őket - írja a BBC.
Susan Kuloba, David édesanyja a BBC-nek elmondta, hogy fia kezdetben egy biztonsági őri álláslehetőséget kapott egy kenyai toborzó ügynökségtől. A 22 éves fiatalember, aki korábban alkalmi munkákból élt Nairobi Kibera nyomornegyedében, a jobb élet reményében fogadta el az ajánlatot, amely több mint 7000 dolláros fizetést ígért.
Az anya hiába figyelmeztette fiát az oroszországi veszélyekre, David 2023 augusztusában elutazott. Nem sokkal később megdöbbentő hírrel jelentkezett: teljes harci felszerelésben küldött magáról képet, és közölte, hogy az eredeti munkakör megváltozott, két hét kiképzés után az ukrán frontra küldik.
Október 4-én David utoljára üzent anyjának, közölve, hogy harcba indul, és elküldte orosz katonai azonosítóját és szerződését arra az esetre, ha nem élné túl a bevetést. Azóta nem jelentkezett, és egy közvetítőn keresztül az anya értesült fia feltételezett haláláról, bár hivatalos megerősítést nem kapott.
Egy másik kenyai fiatalember, akit sofőrként toboroztak, sebesülten tért haza Ukrajnából. Édesapja elmondta, hogy fiát mindössze két hét kiképzés után küldték a frontra, ahol öt napig nem kapott megfelelő orvosi ellátást sérüléseire.
Kenya külügyminisztere szerint mintegy 200 kenyai harcol jelenleg az orosz hadseregben. A kormány vizsgálatot indított a toborzó ügynökségek ellen, és már több engedélyt felfüggesztettek. Sylvanus Osoro, Kenya parlamenti többségi frakcióvezetője a BBC-nek elmondta, hogy körülbelül 130 bejegyzett toborzó ügynökség közül ötöt jelöltek meg problémásként.
A probléma nem korlátozódik Kenyára. Több afrikai országból jelentettek hasonló eseteket, ahol fiatalokat csábítottak Oroszországba jól fizető állások ígéretével, majd katonai szolgálatra kényszerítették őket. Dél-Afrikában különösen nagy botrányt kavart az ügy, miután felmerült, hogy Jacob Zuma volt elnök lánya is érintett lehet a toborzási folyamatban, amit ő tagad.
Az ukrán hatóságok többször figyelmeztettek, hogy az orosz oldalon harcoló külföldieket ellenséges kombattánsként kezelik, és az egyetlen biztonságos kiút számukra a megadás és a hadifogoly státusz elfogadása.
