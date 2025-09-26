Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat

Donald Trump bejelentette, hogy október 1-től 100 százalékos vámot vet ki a külföldi, márkanév alatt értékesített és szabadalommal védett gyógyszerekre. A világ legnagyobb gyógyszerpiacán bevezetett intézkedés jelentősen érintheti az európai gyártókat, miközben a Richter viszonylag kedvező helyzetben van - számolt be a Portfolio.

Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra. A hírre már reagáltak a piacok: az ázsiai és indiai gyógyszergyártók részvényei estek a bejelentést követően.

Az európai gyógyszergyártók jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. A Roche bevételeinek közel 40 százaléka, a Novartis bevételeinek fele, a Novo Nordisk esetében pedig 70 százalék körüli az USA súlya. Az AstraZenecánál 40, a Sanofinál 45, a GSK-nál 50, az MSD-nél 53, a Bayernél pedig 47 százalékot tesz ki az amerikai értékesítés aránya.

A vám alól mentesülnek azok a vállalatok, amelyek gyógyszergyártó üzemeket építenek az USA-ban. Ennek megfelelően több európai nagyvállalat már bejelentett jelentős amerikai beruházásokat: a Roche és a Novartis 50-50 milliárd dolláros, az AstraZeneca szintén 50 milliárd dolláros, a Sanofi 20 milliárd dolláros, a GSK pedig 30 milliárd dolláros befektetést tervez.

A Richter számára kedvezőbb a helyzet, mivel legnagyobb amerikai bevételi forrása, a Vraylar esetében nem klasszikus termékexportról van szó, hanem royalty-bevételről, amit az amerikai partnere, az AbbVie értékesítése után kap. Orbán Gábor vezérigazgató korábban elmondta, hogy a Richter amerikai forgalmának mindössze 10 százalék alatti részét érintheti a vám.

A gyógyszeripari vállalatok egy ideje már számítottak a vámokra, de sokan ellenezték a lépést. Egészségpolitikai szakértők szerint az intézkedés felboríthatja a gyógyszerellátási láncot, növelheti bizonyos kezelések költségeit, vagy súlyosbíthatja az országot sújtó gyógyszerhiányt. A most bejelentett 100 százalékos vám ugyanakkor alacsonyabb, mint a Trump által augusztusban említett 250 százalékos fenyegetés.