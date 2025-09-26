A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Donald Trump bejelentette, hogy október 1-től 100 százalékos vámot vet ki a külföldi, márkanév alatt értékesített és szabadalommal védett gyógyszerekre. A világ legnagyobb gyógyszerpiacán bevezetett intézkedés jelentősen érintheti az európai gyártókat, miközben a Richter viszonylag kedvező helyzetben van - számolt be a Portfolio.
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra. A hírre már reagáltak a piacok: az ázsiai és indiai gyógyszergyártók részvényei estek a bejelentést követően.
Az európai gyógyszergyártók jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. A Roche bevételeinek közel 40 százaléka, a Novartis bevételeinek fele, a Novo Nordisk esetében pedig 70 százalék körüli az USA súlya. Az AstraZenecánál 40, a Sanofinál 45, a GSK-nál 50, az MSD-nél 53, a Bayernél pedig 47 százalékot tesz ki az amerikai értékesítés aránya.
A vám alól mentesülnek azok a vállalatok, amelyek gyógyszergyártó üzemeket építenek az USA-ban. Ennek megfelelően több európai nagyvállalat már bejelentett jelentős amerikai beruházásokat: a Roche és a Novartis 50-50 milliárd dolláros, az AstraZeneca szintén 50 milliárd dolláros, a Sanofi 20 milliárd dolláros, a GSK pedig 30 milliárd dolláros befektetést tervez.
A Richter számára kedvezőbb a helyzet, mivel legnagyobb amerikai bevételi forrása, a Vraylar esetében nem klasszikus termékexportról van szó, hanem royalty-bevételről, amit az amerikai partnere, az AbbVie értékesítése után kap. Orbán Gábor vezérigazgató korábban elmondta, hogy a Richter amerikai forgalmának mindössze 10 százalék alatti részét érintheti a vám.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gyógyszeripari vállalatok egy ideje már számítottak a vámokra, de sokan ellenezték a lépést. Egészségpolitikai szakértők szerint az intézkedés felboríthatja a gyógyszerellátási láncot, növelheti bizonyos kezelések költségeit, vagy súlyosbíthatja az országot sújtó gyógyszerhiányt. A most bejelentett 100 százalékos vám ugyanakkor alacsonyabb, mint a Trump által augusztusban említett 250 százalékos fenyegetés.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is