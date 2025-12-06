Fájó csapás Putyinnak, megsemmisült Oroszország titokzatos csodafegyvere: hogy lehet ezt pótolni?

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet a Krím-félszigeten, ami az első ilyen eset lenne a háború kezdete óta, bár a célpont valódiságát szakértők vitatják.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (GUR) közlése szerint december 4-én éjszaka a "Ghost" különleges egység hosszú hatótávolságú drónokkal támadást hajtott végre a Szevasztopol közelében található Kacsa repülőtéren, melynek során megsemmisítettek egy MiG-29-es vadászgépet. Amennyiben a jelentés helytálló, ez lenne az első ilyen típusú repülőgép, amelyet Ukrajna a 2022-ben kezdődött orosz invázió óta megsemmisített.

A The War Zone elemzése szerint a nyilvánosságra hozott felvételeken egy rendkívül ritka MiG-29KR vagy annak kétüléses változata látható. Ezek a haditengerészeti célokra fejlesztett, repülőgép-hordozóról is üzemeltethető változatok az eredeti MiG-29-hez képest teljesen új szerkezettel, korszerűbb hajtóművekkel és modernebb fegyverzettel rendelkeznek. Oroszország 2012-ben összesen 24 ilyen gépet rendelt, amelyek általában az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó kötelékéhez tartoznak.

A támadás célpontjának valódiságát azonban több szakértő is megkérdőjelezi. Stefan Büttner, az orosz katonai infrastruktúra szakértője rámutatott, hogy a kacsai bázison korábban soha nem állomásoztak vadászgépek, kizárólag helikopterek és hidroplánok. A műholdfelvételeken nem láthatók a vadászgép-üzemeltetéshez szükséges betonfelületek, illetve a hajtóművek működésére utaló nyomok a fűben. Emellett a közeli, bizonyítottan vadászgépeket fogadó bázisok megerősített hangárokat kaptak, míg Kacsa nem.

Büttner véleménye szerint elképzelhető, hogy a megsemmisített gép egy szolgálatból kivont, javíthatatlanul sérült példány volt, amelyet csaliként helyeztek el az ukrán csapások odavonzására. A drónfelvételek ugyanakkor rendkívül részletes célpontot mutatnak, ami arra utal, hogy ha műcsaliról van szó, az kivételesen jó minőségű lehetett.

A szakértői véleménnyel némileg ellentmond, hogy a The War Zone műholdképek elemzése során kimutatta: a kérdéses MiG nem tartózkodott folyamatosan a bázison, többször is eltűnt, majd visszatért oda.

Továbbra is rejtély, hogy az oroszok miért nem vetették be ezeket a korszerű gépeket a háborúban, hiszen képességeik alapján értékes eszközök lennének. Tekintettel arra, hogy az Admiral Kuznyecov, Oroszország egyetlen repülőgép-hordozója lényegében harcképtelen, és vélhetően az is marad, logikus lenne a haditengerészeti gépeket szárazföldi feladatokra átvezényelni.

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kacsai MiG-29-est vagy bármely hasonló gépet ténylegesen bevetették volna az ukrajnai háborúban.