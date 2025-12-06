A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Fájó csapás Putyinnak, megsemmisült Oroszország titokzatos csodafegyvere: hogy lehet ezt pótolni?
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet a Krím-félszigeten, ami az első ilyen eset lenne a háború kezdete óta, bár a célpont valódiságát szakértők vitatják.
Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (GUR) közlése szerint december 4-én éjszaka a "Ghost" különleges egység hosszú hatótávolságú drónokkal támadást hajtott végre a Szevasztopol közelében található Kacsa repülőtéren, melynek során megsemmisítettek egy MiG-29-es vadászgépet. Amennyiben a jelentés helytálló, ez lenne az első ilyen típusú repülőgép, amelyet Ukrajna a 2022-ben kezdődött orosz invázió óta megsemmisített.
A The War Zone elemzése szerint a nyilvánosságra hozott felvételeken egy rendkívül ritka MiG-29KR vagy annak kétüléses változata látható. Ezek a haditengerészeti célokra fejlesztett, repülőgép-hordozóról is üzemeltethető változatok az eredeti MiG-29-hez képest teljesen új szerkezettel, korszerűbb hajtóművekkel és modernebb fegyverzettel rendelkeznek. Oroszország 2012-ben összesen 24 ilyen gépet rendelt, amelyek általában az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó kötelékéhez tartoznak.
A támadás célpontjának valódiságát azonban több szakértő is megkérdőjelezi. Stefan Büttner, az orosz katonai infrastruktúra szakértője rámutatott, hogy a kacsai bázison korábban soha nem állomásoztak vadászgépek, kizárólag helikopterek és hidroplánok. A műholdfelvételeken nem láthatók a vadászgép-üzemeltetéshez szükséges betonfelületek, illetve a hajtóművek működésére utaló nyomok a fűben. Emellett a közeli, bizonyítottan vadászgépeket fogadó bázisok megerősített hangárokat kaptak, míg Kacsa nem.
Büttner véleménye szerint elképzelhető, hogy a megsemmisített gép egy szolgálatból kivont, javíthatatlanul sérült példány volt, amelyet csaliként helyeztek el az ukrán csapások odavonzására. A drónfelvételek ugyanakkor rendkívül részletes célpontot mutatnak, ami arra utal, hogy ha műcsaliról van szó, az kivételesen jó minőségű lehetett.
A szakértői véleménnyel némileg ellentmond, hogy a The War Zone műholdképek elemzése során kimutatta: a kérdéses MiG nem tartózkodott folyamatosan a bázison, többször is eltűnt, majd visszatért oda.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Továbbra is rejtély, hogy az oroszok miért nem vetették be ezeket a korszerű gépeket a háborúban, hiszen képességeik alapján értékes eszközök lennének. Tekintettel arra, hogy az Admiral Kuznyecov, Oroszország egyetlen repülőgép-hordozója lényegében harcképtelen, és vélhetően az is marad, logikus lenne a haditengerészeti gépeket szárazföldi feladatokra átvezényelni.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kacsai MiG-29-est vagy bármely hasonló gépet ténylegesen bevetették volna az ukrajnai háborúban.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Senki sem szólt neki hogy a Fabergé-tojás nem ehető.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.