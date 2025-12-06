Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiaták a figyelmeztetést
Szokatlanul erős hideghullám bénítja az Egyesült Államok középső és keleti részét, több államban évtizedes hidegrekordok dőltek meg a Reuters szerint. A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Az Egyesült Államok középső és keleti államait rendkívüli hidegáramlás érte el, amely Iowától Michiganig és egészen New Yorkig döntött meg hőmérsékleti rekordokat. A hőmérséklet számos helyen jóval fagypont alá esett, és akár 20 Fahrenheit-fokkal (mintegy 11 Celsius-fokkal) is alulmúlta az ilyenkor megszokott értékeket. A meteorológusok szerint ez a szezon eddigi legerősebb és legkiterjedtebb hideghulláma, amely a hivatalos téli időszak kezdete előtt több mint két héttel érte el az országot - írja a Reuters.
A szélsőséges lehűlés hátterében a poláris örvény keringésének ingadozása áll: az északi sarkvidékről érkező hideg légtömegek Kanada felől áramlottak be az Egyesült Államok északi sávjába. A hidegfront a középső síkságoktól a Nagy-tavak térségén és az Ohio-völgyön át egészen a közép-atlanti államokig és Új-Angliáig terjedt. Még a délkeleti régiókban is a szokásosnál hidegebb időre számítottak.
Több államban veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztettek: Indiana és Oklahoma meteorológusai például fagyos köd kialakulására hívták fel a figyelmet, amely fekete jeget okozhat az utakon. Csütörtökön Iowa volt a rekordok fő színtere: több mint egy tucat településen mértek minden korábbinál alacsonyabb hőmérsékletet. Spencer városában –19 Fahrenheit-fokot (–28 °C) regisztráltak, ami 10 fokkal hidegebb a korábbi, 2005-ben mért rekordnál.
A hideg ugyanakkor nem korlátozódott a középnyugatra. Detroit péntek reggel új mélypontot ért el 5 Fahrenheit-fokkal (–15 °C), míg a New York-i JFK és LaGuardia repülőtereken is rekordközeli vagy rekordot döntő 20 Fahrenheit-fokos hőmérsékletet mértek. New York állam északi részén pedig –22 Fahrenheit-fok (–30 °C) is előfordult, ami minden bizonnyal új csúcspont a hideg rekordok sorában.
A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat a rendkívüli hideg mellett havazásra is figyelmeztet több térségben. A középső síkságokon és a Középnyugaton átvonuló viharrendszer a hétvégén helyenként intenzív hóesést hozhat. A meteorológusok szerint a hidegáramlás hullámokban várhatóan még legalább egy-két hétig kitart, jelentősen megterhelve az érintett államok közlekedését és energiaellátását.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Senki sem szólt neki hogy a Fabergé-tojás nem ehető.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
