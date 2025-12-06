2025. december 6. szombat Miklós
Fagyos téli reggeli napfelkelte
Világ

Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiaták a figyelmeztetést

Pénzcentrum
2025. december 6. 12:28

Szokatlanul erős hideghullám bénítja az Egyesült Államok középső és keleti részét, több államban évtizedes hidegrekordok dőltek meg a Reuters szerint. A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.

Az Egyesült Államok középső és keleti államait rendkívüli hidegáramlás érte el, amely Iowától Michiganig és egészen New Yorkig döntött meg hőmérsékleti rekordokat. A hőmérséklet számos helyen jóval fagypont alá esett, és akár 20 Fahrenheit-fokkal (mintegy 11 Celsius-fokkal) is alulmúlta az ilyenkor megszokott értékeket. A meteorológusok szerint ez a szezon eddigi legerősebb és legkiterjedtebb hideghulláma, amely a hivatalos téli időszak kezdete előtt több mint két héttel érte el az országot - írja a Reuters.

A szélsőséges lehűlés hátterében a poláris örvény keringésének ingadozása áll: az északi sarkvidékről érkező hideg légtömegek Kanada felől áramlottak be az Egyesült Államok északi sávjába. A hidegfront a középső síkságoktól a Nagy-tavak térségén és az Ohio-völgyön át egészen a közép-atlanti államokig és Új-Angliáig terjedt. Még a délkeleti régiókban is a szokásosnál hidegebb időre számítottak.

Több államban veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztettek: Indiana és Oklahoma meteorológusai például fagyos köd kialakulására hívták fel a figyelmet, amely fekete jeget okozhat az utakon. Csütörtökön Iowa volt a rekordok fő színtere: több mint egy tucat településen mértek minden korábbinál alacsonyabb hőmérsékletet. Spencer városában –19 Fahrenheit-fokot (–28 °C) regisztráltak, ami 10 fokkal hidegebb a korábbi, 2005-ben mért rekordnál.

A hideg ugyanakkor nem korlátozódott a középnyugatra. Detroit péntek reggel új mélypontot ért el 5 Fahrenheit-fokkal (–15 °C), míg a New York-i JFK és LaGuardia repülőtereken is rekordközeli vagy rekordot döntő 20 Fahrenheit-fokos hőmérsékletet mértek. New York állam északi részén pedig –22 Fahrenheit-fok (–30 °C) is előfordult, ami minden bizonnyal új csúcspont a hideg rekordok sorában.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat a rendkívüli hideg mellett havazásra is figyelmeztet több térségben. A középső síkságokon és a Középnyugaton átvonuló viharrendszer a hétvégén helyenként intenzív hóesést hozhat. A meteorológusok szerint a hidegáramlás hullámokban várhatóan még legalább egy-két hétig kitart, jelentősen megterhelve az érintett államok közlekedését és energiaellátását.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #hőmérséklet #tél #egyesült államok #hidegfront #amerika #hideg #rekord #világ #szélsőséges időjárás

