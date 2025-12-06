2025. december 6. szombat Miklós
8 °C Budapest
Mil Mi-8AMTSH attack helicopters of the Russian Air Force during Parade rehearsal, Kubinka, Moscow Region, Russia.
Világ

Mi a terv? Kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország: egyszer már súlyos kudarcot vallottak vele

Pénzcentrum
2025. december 6. 14:26

Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében - figyelmeztet egy orosz katonai szakértő.

Az ukrán tengeri drónok által végrehajtott támadások hatására Moszkva teljes tengeri blokád alá vonhatja az Ukrajnából induló kereskedelmi forgalmat Vaszilij Dandikin tartalékos kapitány értékelése szerint - számolt be a mk.ru.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérdés különösen időszerű, miután a november végén, török vizek közelében megtámadott Kairos tartályhajó végül a bolgár partokig jutott, ahol zátonyra futott. A hajón továbbra is tíz fős személyzet tartózkodik, a mentési munkálatok folyamatban vannak.

Kapcsolódó cikkeink:

Dandikin emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin határozott válaszlépéseket ígért az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások miatt. A szakértő szerint a lehetséges válaszintézkedések között szerepel az ukrán áruk tengeri blokádja, amely elsősorban a gabona- és fémexportot sújtaná. Emellett Oroszország megkísérelhetné elvágni a tengeri fegyverszállítási útvonalakat is, amelyeken keresztül Ukrajna katonai támogatást kap.

A szakértő elutasította azt a korábbi felvetést, hogy az orosz tartályhajókat a Balti-tengerre irányítsák át. Véleménye szerint ott is hasonló fenyegetésekkel kellene számolni, mivel Észtország átengedhetné területén az ukrán drónegységeket, amelyeket Dandikin egyszerűen kalózkodással vádol. Kiemelte, hogy a térség sebezhetőségét már az Északi Áramlat elleni támadások is bizonyították.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

A katonai szakértő hangsúlyozta, hogy Moszkvának rendeznie kell Ukrajna Fekete-tengeri kijáratának kérdését. "Amíg Ukrajna hozzáfér a Fekete-tengerhez, a tartályhajók elleni támadások várhatóan folytatódnak" - fogalmazott. Dandikin szerint a helyzet megoldásához összehangolt tengeri hadműveletre lenne szükség, a légierő és a rakétacsapatok bevonásával.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

