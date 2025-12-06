Mi a terv? Kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország: egyszer már súlyos kudarcot vallottak vele

Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében - figyelmeztet egy orosz katonai szakértő.

Az ukrán tengeri drónok által végrehajtott támadások hatására Moszkva teljes tengeri blokád alá vonhatja az Ukrajnából induló kereskedelmi forgalmat Vaszilij Dandikin tartalékos kapitány értékelése szerint - számolt be a mk.ru.

A kérdés különösen időszerű, miután a november végén, török vizek közelében megtámadott Kairos tartályhajó végül a bolgár partokig jutott, ahol zátonyra futott. A hajón továbbra is tíz fős személyzet tartózkodik, a mentési munkálatok folyamatban vannak.

Dandikin emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin határozott válaszlépéseket ígért az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások miatt. A szakértő szerint a lehetséges válaszintézkedések között szerepel az ukrán áruk tengeri blokádja, amely elsősorban a gabona- és fémexportot sújtaná. Emellett Oroszország megkísérelhetné elvágni a tengeri fegyverszállítási útvonalakat is, amelyeken keresztül Ukrajna katonai támogatást kap.

A szakértő elutasította azt a korábbi felvetést, hogy az orosz tartályhajókat a Balti-tengerre irányítsák át. Véleménye szerint ott is hasonló fenyegetésekkel kellene számolni, mivel Észtország átengedhetné területén az ukrán drónegységeket, amelyeket Dandikin egyszerűen kalózkodással vádol. Kiemelte, hogy a térség sebezhetőségét már az Északi Áramlat elleni támadások is bizonyították.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A katonai szakértő hangsúlyozta, hogy Moszkvának rendeznie kell Ukrajna Fekete-tengeri kijáratának kérdését. "Amíg Ukrajna hozzáfér a Fekete-tengerhez, a tartályhajók elleni támadások várhatóan folytatódnak" - fogalmazott. Dandikin szerint a helyzet megoldásához összehangolt tengeri hadműveletre lenne szükség, a légierő és a rakétacsapatok bevonásával.