Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Mi a terv? Kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország: egyszer már súlyos kudarcot vallottak vele
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében - figyelmeztet egy orosz katonai szakértő.
Az ukrán tengeri drónok által végrehajtott támadások hatására Moszkva teljes tengeri blokád alá vonhatja az Ukrajnából induló kereskedelmi forgalmat Vaszilij Dandikin tartalékos kapitány értékelése szerint - számolt be a mk.ru.
A kérdés különösen időszerű, miután a november végén, török vizek közelében megtámadott Kairos tartályhajó végül a bolgár partokig jutott, ahol zátonyra futott. A hajón továbbra is tíz fős személyzet tartózkodik, a mentési munkálatok folyamatban vannak.
Dandikin emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin határozott válaszlépéseket ígért az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások miatt. A szakértő szerint a lehetséges válaszintézkedések között szerepel az ukrán áruk tengeri blokádja, amely elsősorban a gabona- és fémexportot sújtaná. Emellett Oroszország megkísérelhetné elvágni a tengeri fegyverszállítási útvonalakat is, amelyeken keresztül Ukrajna katonai támogatást kap.
A szakértő elutasította azt a korábbi felvetést, hogy az orosz tartályhajókat a Balti-tengerre irányítsák át. Véleménye szerint ott is hasonló fenyegetésekkel kellene számolni, mivel Észtország átengedhetné területén az ukrán drónegységeket, amelyeket Dandikin egyszerűen kalózkodással vádol. Kiemelte, hogy a térség sebezhetőségét már az Északi Áramlat elleni támadások is bizonyították.
A katonai szakértő hangsúlyozta, hogy Moszkvának rendeznie kell Ukrajna Fekete-tengeri kijáratának kérdését. "Amíg Ukrajna hozzáfér a Fekete-tengerhez, a tartályhajók elleni támadások várhatóan folytatódnak" - fogalmazott. Dandikin szerint a helyzet megoldásához összehangolt tengeri hadműveletre lenne szükség, a légierő és a rakétacsapatok bevonásával.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
