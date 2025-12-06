Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében - számolt be a BBC.

A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint Rehal állítólag fegyvereket vásárolt és pénzügyi támogatást nyújtott a Babbar Khalsa és Babbar Akali Lehar militáns csoportoknak, amelyek célja egy független szikh állam létrehozása India Pandzsáb régiójában. A brit hatóságok befagyasztották Rehal vagyonát és eltiltották a cégvezetői tisztségektől.

A Morecambe FC és a Panjab Warriors közös nyilatkozatban elhatárolódott Rehaltól, kijelentve, hogy az érintett személy korábban csak marketing és kommunikációs tanácsadói szerepet töltött be a szervezeteknél, de "semmilyen stratégiai, pénzügyi vagy operatív hatáskörrel nem rendelkezett, és nem volt beleszólása a tulajdonosi vagy klubdöntésekbe". A klub közölte, hogy a súlyos vádak napvilágra kerülése után azonnal megszakították kapcsolatukat Rehallal.

Rehal korábban fontos szerepet játszott a Panjab Warriors átvételi folyamatában, amely megmentette a Morecambe csapatát a megszűnéstől, miután a klubot felfüggesztették a National League-ből ki nem fizetett adósságok és bérek miatt. Az átvétel napján ő irányította a sajtókapcsolatokat, és a BBC-nek adott interjúban a Panjab Warriors kommunikációs vezetőjeként mutatkozott be.

A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint ez az első alkalom, hogy a Belföldi Terrorizmus Elleni Rendszert használják a Pro-Khalistan militáns csoport, a Babbar Khalsa finanszírozásának megakadályozására. Lucy Rigby, a pénzügyminisztérium gazdasági államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány minden eszközt felhasznál a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására.