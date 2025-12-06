2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Pénzcentrum
2025. december 6. 20:02

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében - számolt be a BBC.

A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint Rehal állítólag fegyvereket vásárolt és pénzügyi támogatást nyújtott a Babbar Khalsa és Babbar Akali Lehar militáns csoportoknak, amelyek célja egy független szikh állam létrehozása India Pandzsáb régiójában. A brit hatóságok befagyasztották Rehal vagyonát és eltiltották a cégvezetői tisztségektől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Morecambe FC és a Panjab Warriors közös nyilatkozatban elhatárolódott Rehaltól, kijelentve, hogy az érintett személy korábban csak marketing és kommunikációs tanácsadói szerepet töltött be a szervezeteknél, de "semmilyen stratégiai, pénzügyi vagy operatív hatáskörrel nem rendelkezett, és nem volt beleszólása a tulajdonosi vagy klubdöntésekbe". A klub közölte, hogy a súlyos vádak napvilágra kerülése után azonnal megszakították kapcsolatukat Rehallal.

Rehal korábban fontos szerepet játszott a Panjab Warriors átvételi folyamatában, amely megmentette a Morecambe csapatát a megszűnéstől, miután a klubot felfüggesztették a National League-ből ki nem fizetett adósságok és bérek miatt. Az átvétel napján ő irányította a sajtókapcsolatokat, és a BBC-nek adott interjúban a Panjab Warriors kommunikációs vezetőjeként mutatkozott be.

Anglia
Morecambe
Piaci érték: 0,98M
Edző: Ashvir Johal
Bajnokság: FA Cup
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint ez az első alkalom, hogy a Belföldi Terrorizmus Elleni Rendszert használják a Pro-Khalistan militáns csoport, a Babbar Khalsa finanszírozásának megakadályozására. Lucy Rigby, a pénzügyminisztérium gazdasági államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány minden eszközt felhasznál a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #sport #klub #szankció #üzletember #finanszírozás #terrorizmus #brit #vád #futball #terrorcselekmény #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:19
19:04
18:29
17:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
6 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
4
3 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
5
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 17:58
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Agrárszektor  |  2025. december 6. 19:31
Átalakulás jöhet a kávéfronton: ezt jó, ha mindenki tudja