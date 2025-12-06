Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében - számolt be a BBC.
A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint Rehal állítólag fegyvereket vásárolt és pénzügyi támogatást nyújtott a Babbar Khalsa és Babbar Akali Lehar militáns csoportoknak, amelyek célja egy független szikh állam létrehozása India Pandzsáb régiójában. A brit hatóságok befagyasztották Rehal vagyonát és eltiltották a cégvezetői tisztségektől.
A Morecambe FC és a Panjab Warriors közös nyilatkozatban elhatárolódott Rehaltól, kijelentve, hogy az érintett személy korábban csak marketing és kommunikációs tanácsadói szerepet töltött be a szervezeteknél, de "semmilyen stratégiai, pénzügyi vagy operatív hatáskörrel nem rendelkezett, és nem volt beleszólása a tulajdonosi vagy klubdöntésekbe". A klub közölte, hogy a súlyos vádak napvilágra kerülése után azonnal megszakították kapcsolatukat Rehallal.
Rehal korábban fontos szerepet játszott a Panjab Warriors átvételi folyamatában, amely megmentette a Morecambe csapatát a megszűnéstől, miután a klubot felfüggesztették a National League-ből ki nem fizetett adósságok és bérek miatt. Az átvétel napján ő irányította a sajtókapcsolatokat, és a BBC-nek adott interjúban a Panjab Warriors kommunikációs vezetőjeként mutatkozott be.
A brit pénzügyminisztérium közleménye szerint ez az első alkalom, hogy a Belföldi Terrorizmus Elleni Rendszert használják a Pro-Khalistan militáns csoport, a Babbar Khalsa finanszírozásának megakadályozására. Lucy Rigby, a pénzügyminisztérium gazdasági államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány minden eszközt felhasznál a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
