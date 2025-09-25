Történelmi bejelentés Pekingből: így állítaná meg Kína a klímakatasztrófát

Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.

Az ENSZ magas szintű klímacsúcstalálkozóján Hszi Csin-ping kínai elnök bejelentette, hogy a világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó országa 2035-ig 7-10 százalékkal csökkenti kibocsátását. Kína jelenleg a globális szén-dioxid-kibocsátás több mint 31 százalékáért felelős - számolt be róla az Euronews.

A kínai elnök videóüzenetében azt is vállalta, hogy országában 2020-hoz képest hatszorosára növelik a szél- és napenergia-kapacitást, általánossá teszik a környezetbarát járműveket, és "alapvetően létrehoznak egy klímaadaptív társadalmat".

Kína bejelentését követően az Európai Unió is előállt új klímavédelmi tervével. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a tagállamok 66-72 százalék közötti kibocsátáscsökkentési célokban egyeztek meg. Az EU hivatalosan a novemberi tárgyalások előtt nyújtja be tervét.

A csúcstalálkozón több mint 100 ország vezetője vett részt, akik a kibocsátáscsökkentés sürgősségét hangsúlyozták. Amina J. Mohammed, az ENSZ főtitkárhelyettese szerint a résztvevő országok, amelyek a globális kibocsátás mintegy kétharmadáért felelősek, konkrét terveket vagy kötelezettségvállalásokat tettek a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásának csökkentésére.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint "a tudomány cselekvést követel, a jog parancsolja, a gazdaság kényszeríti, és az emberek kérik". A klímaváltozás hatásait már most is érzik világszerte – a Marshall-szigetek elnöke, Hilda Heine elmondta, hogy országában rendszeresen árvizek és aszályok okoznak vészhelyzeteket.

A szakértők szerint azonban a jelenlegi vállalások még mindig nem elegendőek. Jake Schmidt, a Natural Resources Defense Council nemzetközi klímastratégiai igazgatója szerint "ezek a célok nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy megvédjenek minket a klímakatasztrófától".

A 2015-ös párizsi klímaegyezmény értelmében 195 országnak kell benyújtania új, szigorúbb ötéves terveket a szén, olaj és földgáz égetéséből származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Az ENSZ tisztviselői szerint az országoknak a hónap végéig be kellene nyújtaniuk terveiket, hogy kiszámíthassák, mennyivel melegszik tovább a Föld, ha a nemzetek betartják ígéreteiket.

Guterres szerint 2015 előtt a világ a 4°C-os felmelegedés felé haladt az iparosodás előtti időkhöz képest, de ezt mostanra 2,6°C-ra csökkentette. A párizsi egyezmény azonban 1,5°C-ra korlátozná a felmelegedést, miközben a világ már körülbelül 1,3°C-kal melegedett fel.

Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA

