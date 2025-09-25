2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
18 °C Budapest
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Arboretum in Tesárske Mlyňany, Slovakia
HelloVidék

Bezár az ország egyik legkedveltebb arborétuma: a klímaváltozás kipusztítja a fákat

HelloVidék
2025. szeptember 25. 10:15

Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek. A döntés hátterében a klímaváltozás és egy súlyos gombabetegség áll, amely a magas kőriseket pusztítja.

A közleményben, amely a a Zirci Ciszterci Arborétum Facebook-oldalán jelent meg, hangsúlyozzák: a történelmi kert nemcsak helyi kincs, hanem országos jelentőségű természetvédelmi terület is, ezért a munkálatok elengedhetetlenek a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Az elmúlt években a változó éghajlat, az aszályos időszakok és a hirtelen viharok is súlyosan károsították a faállományt, miközben egy gyorsan terjedő gombafaj – amely a magas kőrisek gyökerét támadja meg – megjelent az arborétumban is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek szerint nincs védekezési lehetőség, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A faipari, erdészeti és természetvédelmi szakértőkből álló csapat jelenleg is monitorozza a területet, és kijelöli a kivágásra ítélt példányokat.

Az arborétum vezetése ugyanakkor bizakodó: a kényszerű beavatkozás lehetőséget ad a park megújítására és fiatalítására, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a híres hársfasort is részben megújították. A cél, hogy a közel 300 éves kert néhány hónapos pihenő után újra a természet szerelmeseinek egyik legszebb bakonyi helyszíne lehessen.

 
Címlapkép: Getty Images
#vihar #klímaváltozás #bezárás #aszály #hellovidék #természetvédelem #bakony #arborétum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:20
10:15
10:03
09:59
09:57
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
2 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
1 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
4
1 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
7 napja
Vége a legendának, Józsi bácsi is feladta: lehúzza a rolót a vidék ikonikus magyaros vendéglője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 10:03
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 09:59
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 08:59
Súlyos válságba került sok termelő: óriásiak a károk itt