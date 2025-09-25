A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
Bezár az ország egyik legkedveltebb arborétuma: a klímaváltozás kipusztítja a fákat
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek. A döntés hátterében a klímaváltozás és egy súlyos gombabetegség áll, amely a magas kőriseket pusztítja.
A közleményben, amely a a Zirci Ciszterci Arborétum Facebook-oldalán jelent meg, hangsúlyozzák: a történelmi kert nemcsak helyi kincs, hanem országos jelentőségű természetvédelmi terület is, ezért a munkálatok elengedhetetlenek a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Az elmúlt években a változó éghajlat, az aszályos időszakok és a hirtelen viharok is súlyosan károsították a faállományt, miközben egy gyorsan terjedő gombafaj – amely a magas kőrisek gyökerét támadja meg – megjelent az arborétumban is.
A szakemberek szerint nincs védekezési lehetőség, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A faipari, erdészeti és természetvédelmi szakértőkből álló csapat jelenleg is monitorozza a területet, és kijelöli a kivágásra ítélt példányokat.
Az arborétum vezetése ugyanakkor bizakodó: a kényszerű beavatkozás lehetőséget ad a park megújítására és fiatalítására, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a híres hársfasort is részben megújították. A cél, hogy a közel 300 éves kert néhány hónapos pihenő után újra a természet szerelmeseinek egyik legszebb bakonyi helyszíne lehessen.
