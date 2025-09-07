Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Vallottak a szakértők: sosem látott vízhiány jöhet hamarosan Magyarországon, nehéz lesz kivédeni
Az Európai Bizottság új Vízreziliencia Stratégiája a növekvő vízhiány és klímaváltozás okozta kihívások kezelésére törekszik, miközben üzleti lehetőségeket is kínál az európai és magyar vízipar számára - írja a G7.
Az Európai Unió és Magyarország vízrendszerei egyre nagyobb nyomás alatt állnak a nem fenntartható vízgazdálkodás, a szennyezés, valamint az ipar, a mezőgazdaság és a városi területek növekvő vízigénye miatt. A klímaváltozás hatásai – árvizek, aszályok, erdőtüzek – tovább súlyosbítják a helyzetet, veszélyeztetve a lakosság egészségét, az élelmiszer- és energiaellátást, a gazdaságot és a természeti környezetet.
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa. Az éghajlatváltozás hatására a csapadék egyre kiszámíthatatlanabb: hosszú aszályokat hirtelen lezúduló, villámárvizet okozó esőzések szakítanak meg. A talaj víztároló képességének gyengülése, a mezőgazdasági termelés bizonytalanná válása és az ivóvízellátás biztonságát fenyegető kockázatok mind azt mutatják, hogy a víz ma már stratégiai erőforrás.
Erre a kihívásra reagálva az Európai Bizottság idén nyáron kiadta az Európai Vízreziliencia Stratégiáját, amely három fő célt fogalmaz meg: a vízkörforgás helyreállítása és védelme, egy víztudatos gazdaság kiépítése, valamint a tiszta és megfizethető ivóvízhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és a növekvő igények miatt a jövőben egyre súlyosbodó vízhiány várható.
Az EU jelenleg évente mintegy 200 milliárd köbméter vizet használ fel, ami hozzávetőlegesen a Tisza-tó teljes víztérfogatának ezerszerese. A négy legnagyobb vízfelhasználó ágazat – az energiatermelés, a mezőgazdaság, a közüzemi vízellátás és az ipari termelés – együttesen a gazdasági szektorok vízkitermelésének 98 százalékát teszi ki.
A stratégia beavatkozási területei között szerepel a kormányzás és végrehajtás javítása, a beruházások növelése, a digitalizáció és mesterséges intelligencia alkalmazása, a kutatás és innováció erősítése, valamint a biztonság és felkészültség fokozása. A Bizottság már idén megkezdi a kiemelt intézkedések végrehajtását, és 2025 decemberétől kétévente vízreziliencia fórumot hívnak össze az érintett szereplők bevonásával.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az intézkedéscsomag jelentős üzleti potenciált is kínál. Európa vezető szerepet tölt be a víztechnológiai innovációban, globálisan a vízipari szabadalmak nagyjából 40 százalékát birtokolja. Ez mintegy 107 milliárd euró árbevételt generál, és 1,7 millió munkahelyet működtet a kontinensen. A magyar vízipar számára is kifejezetten hasznos lehet a stratégia, mivel vízügyi szakembereink és technikai megoldásaink nemzetközi szinten keresettek.
A stratégia ösztönzi a technológiai fejlesztéseket és üzleti modellinnovációt, különösen a vízfogyasztás csökkentését célzó intézkedések, az infrastruktúra modernizálása, valamint a digitális megoldások alkalmazása révén. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára a versenyképesség növelését és új szolgáltatási piacok kialakítását.
Ugyanakkor kritikák is megfogalmazhatók a stratégiával szemben. Lehetne még ambiciózusabb, mivel egyelőre hiányoznak belőle a kötelező érvényű célok, a megfelelő finanszírozás és a végrehajtási garanciák. A megfogalmazott 10 százalékos vízhatékonysági cél sem elég erős és nem számonkérhető.
Összességében az új uniós stratégia remélhetőleg lendületet adhat a hazai vízbiztonság megerősítéséhez szükséges integrált intézkedések megteremtéséhez a közeljövőben. A víz a földi élet origója, az élővilág és civilizáció tartós biztonságának fő létalapja, ezért mindannyiunk érdeke, hogy felelősségteljesen gondozzuk ezt a természeti kincsünket.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!