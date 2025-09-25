Sokkot kaptak a tudósok: a Föld már túllépte a biztonságos határt, vészesen közel a katasztrófa

A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.

A tanulmány összefoglaló jelentése szerint a Föld állapota riasztó ütemben romlik: olyan kulcsfontosságú tényezők léptek túl a biztonságos határon, mint az éghajlatváltozás, az élővilág pusztulása, a földterületek túlzott átalakítása, a folyók és tavak vízháztartásának felborulása, a műtrágyázásból származó nitrogén- és foszforfelesleg, az ember által kibocsátott vegyi anyagok, valamint az óceánok savasodása.

"Az emberiség egyre távolabb sodródik a biztonságos működés határától, ezzel veszélyezteti a Föld stabilitását és életfenntartó képességét" - figyelmeztetett Johan Rockström, az intézet igazgatója.

Két területet azonban még nem érint a válság: a légszennyezés szintje és az ózonréteg állapota egyelőre elfogadható határon belül van.

A jelentésben külön kiemelik: az óceánok pH-értéke folyamatosan csökken, vagyis a víz egyre savasabb lesz. Ennek fő oka a nagy mennyiségben kibocsátott szén-dioxid, amelynek zömét a tengerek nyelik el. A folyamatot az erdőirtás és a földterületek túlzott használata is erősíti.

A savasodás miatt a tengeri élővilág is veszélybe kerül: a korallzátonyok, a sarkvidéki vizek élőlényei és számos halfaj már most is károsodást szenved, és ez az egész táplálékláncot meggyengíti, végső soron az emberi élelemkészletre is kihat.