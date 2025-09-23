2025. szeptember 23. kedd Tekla
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, 2024. január 15.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a zürichi repülőtéren 2024. január 15-én. Zelenszkij a Világgazdasági Fórum 54. davosi találkozójára érkezett Svájcba.MTI/EPA-KEYSTONE/Alessandro Della Valle
Világ

Újra találkozik Trump és Zelenszkij: végre közeledhet a háború lezárása?

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 12:44

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik, miközben Ukrajna egyre inkább saját erejére támaszkodi - írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba látogat, ahol kedden Donald Trumppal találkozik, majd szerdán felszólal az ENSZ Közgyűlésén. A látogatás célja a szövetségesek további támogatásának megszerzése, miközben Kijev a háború egy új szakaszára készül, amelyben egyre inkább saját erőforrásaira kell támaszkodnia.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán vezetés reményei halványulnak azzal kapcsolatban, hogy az USA kemény új szankciókat vezet be Oroszország ellen. A februári sikertelen washingtoni találkozó után intenzív európai diplomáciai erőfeszítések és egy ukrán bocsánatkérés tette lehetővé a létfontosságú amerikai hírszerzési információk megosztásának és fegyverszállítások folytatását.

Kapcsolódó cikkeink:

A közvélemény-kutatások szerint az ukránok mindössze 18%-a gondolja, hogy a harcok még idén véget érhetnek. Putyin diplomáciai sikereket ért el, többek között vörös szőnyeges fogadtatásban részesült a Trumppal tartott alaszkai csúcstalálkozón.

Ukrajna alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez: egy korábban szankciós célpontok azonosításával foglalkozó ukrán agytröszt most a katonai dróncsapások célpontjainak kiválasztásához nyújt elemzéseket. Az ukrán távolsági drónok orosz kikötőket és finomítókat támadtak, ami az orosz olajtermelés csökkentésével fenyeget.

Zelenszkij várhatóan új amerikai szankciókat kér majd Oroszország ellen a Trumppal való találkozóján. Kijev emellett egy, a Krím-félszigettel foglalkozó csúcstalálkozót is szorgalmaz, amely láthatóan arra irányul, hogy ellenálljon minden olyan békemegállapodás gondolatának, amely elismerné a Krímet orosz területként.

Putyin szerint jelenleg több mint 700 000 orosz katona állomásozik az ukrajnai frontvonalakon, és Oroszország az ukrán terület mintegy 20%-át tartja megszállva. Moszkva követeli ezt a területet és még többet, mielőtt tárgyalásokat kezdene a háború befejezéséről.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár csökkent mértékben, de az amerikai támogatás továbbra is létfontosságú Ukrajna számára. Zelenszkij szerint az új beszerzési mechanizmus keretében az első szállítmányok Patriot légvédelmi rendszerekhez való rakétákat és HIMARS rakétavetőket tartalmaztak, és Ukrajna eddig több mint 2 milliárd dollárnyi finanszírozást biztosított amerikai gyártmányú fegyverekre.

Egy korábbi magas rangú ukrán tisztviselő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Trump egyáltalán szankciókat vezetne be Oroszország ellen, és úgy vélte, Ukrajna jobban járna, ha fegyveres erőinek megerősítésére összpontosítana.

címlapkép: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #amerika #ensz #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:56
12:44
12:33
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
2 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
2 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
4
1 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
5
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 11:45
Tiltott szerekkel permeteznek az EU-ban: veszélyben van mindenki egészsége?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 11:32
Sok magyar azt hiszi, meg fog halni, de más a baja: ezzel jobb mielőbb tisztában lenni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 12:32
Hatott a nemzetközi nyomás: már nem olyan fontos az erdők védelme az EU-nak