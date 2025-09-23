Újra találkozik Trump és Zelenszkij: végre közeledhet a háború lezárása?

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik, miközben Ukrajna egyre inkább saját erejére támaszkodi - írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba látogat, ahol kedden Donald Trumppal találkozik, majd szerdán felszólal az ENSZ Közgyűlésén. A látogatás célja a szövetségesek további támogatásának megszerzése, miközben Kijev a háború egy új szakaszára készül, amelyben egyre inkább saját erőforrásaira kell támaszkodnia.

Az ukrán vezetés reményei halványulnak azzal kapcsolatban, hogy az USA kemény új szankciókat vezet be Oroszország ellen. A februári sikertelen washingtoni találkozó után intenzív európai diplomáciai erőfeszítések és egy ukrán bocsánatkérés tette lehetővé a létfontosságú amerikai hírszerzési információk megosztásának és fegyverszállítások folytatását.

A közvélemény-kutatások szerint az ukránok mindössze 18%-a gondolja, hogy a harcok még idén véget érhetnek. Putyin diplomáciai sikereket ért el, többek között vörös szőnyeges fogadtatásban részesült a Trumppal tartott alaszkai csúcstalálkozón.

Ukrajna alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez: egy korábban szankciós célpontok azonosításával foglalkozó ukrán agytröszt most a katonai dróncsapások célpontjainak kiválasztásához nyújt elemzéseket. Az ukrán távolsági drónok orosz kikötőket és finomítókat támadtak, ami az orosz olajtermelés csökkentésével fenyeget.

Zelenszkij várhatóan új amerikai szankciókat kér majd Oroszország ellen a Trumppal való találkozóján. Kijev emellett egy, a Krím-félszigettel foglalkozó csúcstalálkozót is szorgalmaz, amely láthatóan arra irányul, hogy ellenálljon minden olyan békemegállapodás gondolatának, amely elismerné a Krímet orosz területként.

Putyin szerint jelenleg több mint 700 000 orosz katona állomásozik az ukrajnai frontvonalakon, és Oroszország az ukrán terület mintegy 20%-át tartja megszállva. Moszkva követeli ezt a területet és még többet, mielőtt tárgyalásokat kezdene a háború befejezéséről.

Bár csökkent mértékben, de az amerikai támogatás továbbra is létfontosságú Ukrajna számára. Zelenszkij szerint az új beszerzési mechanizmus keretében az első szállítmányok Patriot légvédelmi rendszerekhez való rakétákat és HIMARS rakétavetőket tartalmaztak, és Ukrajna eddig több mint 2 milliárd dollárnyi finanszírozást biztosított amerikai gyártmányú fegyverekre.

Egy korábbi magas rangú ukrán tisztviselő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Trump egyáltalán szankciókat vezetne be Oroszország ellen, és úgy vélte, Ukrajna jobban járna, ha fegyveres erőinek megerősítésére összpontosítana.

