A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
Újra találkozik Trump és Zelenszkij: végre közeledhet a háború lezárása?
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik, miközben Ukrajna egyre inkább saját erejére támaszkodi - írta a Reuters.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba látogat, ahol kedden Donald Trumppal találkozik, majd szerdán felszólal az ENSZ Közgyűlésén. A látogatás célja a szövetségesek további támogatásának megszerzése, miközben Kijev a háború egy új szakaszára készül, amelyben egyre inkább saját erőforrásaira kell támaszkodnia.
Az ukrán vezetés reményei halványulnak azzal kapcsolatban, hogy az USA kemény új szankciókat vezet be Oroszország ellen. A februári sikertelen washingtoni találkozó után intenzív európai diplomáciai erőfeszítések és egy ukrán bocsánatkérés tette lehetővé a létfontosságú amerikai hírszerzési információk megosztásának és fegyverszállítások folytatását.
A közvélemény-kutatások szerint az ukránok mindössze 18%-a gondolja, hogy a harcok még idén véget érhetnek. Putyin diplomáciai sikereket ért el, többek között vörös szőnyeges fogadtatásban részesült a Trumppal tartott alaszkai csúcstalálkozón.
Ukrajna alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez: egy korábban szankciós célpontok azonosításával foglalkozó ukrán agytröszt most a katonai dróncsapások célpontjainak kiválasztásához nyújt elemzéseket. Az ukrán távolsági drónok orosz kikötőket és finomítókat támadtak, ami az orosz olajtermelés csökkentésével fenyeget.
Zelenszkij várhatóan új amerikai szankciókat kér majd Oroszország ellen a Trumppal való találkozóján. Kijev emellett egy, a Krím-félszigettel foglalkozó csúcstalálkozót is szorgalmaz, amely láthatóan arra irányul, hogy ellenálljon minden olyan békemegállapodás gondolatának, amely elismerné a Krímet orosz területként.
Putyin szerint jelenleg több mint 700 000 orosz katona állomásozik az ukrajnai frontvonalakon, és Oroszország az ukrán terület mintegy 20%-át tartja megszállva. Moszkva követeli ezt a területet és még többet, mielőtt tárgyalásokat kezdene a háború befejezéséről.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár csökkent mértékben, de az amerikai támogatás továbbra is létfontosságú Ukrajna számára. Zelenszkij szerint az új beszerzési mechanizmus keretében az első szállítmányok Patriot légvédelmi rendszerekhez való rakétákat és HIMARS rakétavetőket tartalmaztak, és Ukrajna eddig több mint 2 milliárd dollárnyi finanszírozást biztosított amerikai gyártmányú fegyverekre.
Egy korábbi magas rangú ukrán tisztviselő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Trump egyáltalán szankciókat vezetne be Oroszország ellen, és úgy vélte, Ukrajna jobban járna, ha fegyveres erőinek megerősítésére összpontosítana.
címlapkép: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is