Az összes európai országot bemutató térkép: Írország, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Dánia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Fehéroroszország, Ukrajna, Oroszország, Románia, Magyarország, Franciaország, Olaszország
Világ

Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nem fog örülni Putyin

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 14:44

A NATO Lengyelországban és Romániában telepíti Törökország fejlett MEROPS légtérfigyelő rendszerét, hogy megerősítse a korai előrejelző és reagálási képességeket az egyre növekvő orosz drónfenyegetésekkel szemben - tudósít az Euractiv.

A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét, ami felerősítette a NATO keleti szárnyán történő megfigyelés megerősítésére irányuló követeléseket.

A török védelmi vállalat, az Aselsan által fejlesztett MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) rendszer "helikopterekre és drónokra szerelhető, és képes az ellenséges rendszerek felhőkön és poron keresztül történő észlelésére. A rendszert először 2022-ben mutatták be nyilvánosan" - írja a Süddeutsche Zeitung.

Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.

A Német Sajtóügynökség (DPA) szerint a rendszer működtetésére vonatkozó képzés Ukrajna támogatásával már a jövő héten megkezdődhet.

Elemzők szerint a telepítés várhatóan megerősíti a korai előrejelző képességeket és felgyorsítja a drónfenyegetésekre adott válaszokat, amelyek az Ukrajna elleni orosz háború és a szomszédos államokra gyakorolt hatásának állandó jellemzőjévé váltak.

A döntés egyben azt is jelzi, hogy a NATO kelet-európai légtérellenőrzési stratégiájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az optikai megfigyelőrendszerek, amelyek kiegészítik a radar- és hagyományos vadászgépes válaszlépéseket.
Címlapkép: Getty Images
#törökország #oroszország #románia #világ #lengyelország #háború #nato #béke #orosz-ukrán

