alpesi sí, síverseny, téli sportok, síelés
Sport

Negyven felett jutott újra a csúcsra a síkirálynő: hatalmas eredményt villantott Lindsey Vonn

Pénzcentrum
2025. december 12. 19:23

Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese - írta meg a The Guardian.

Az amerikai sílegenda, aki öt év kihagyás és komoly térdsérülés után tért vissza a versenyzéshez, pénteken lenyűgöző teljesítményt nyújtott a női lesiklásban, közel egy másodperces előnnyel utasítva maga mögé a mezőnyt.

Ez Vonn első lesikló győzelme közel nyolc év után, és az első diadala azóta, hogy titánium implantátumokat ültettek a jobb térdébe. A siker egyben esélyessé teszi őt a februári milánó-cortinai téli olimpia lesikló számában, abban a versenyszámban, amelyben egyetlen olimpiai aranyérmét szerezte 2010-ben Vancouverben.

"Csodálatos nap volt, nem is lehetnék boldogabb, nagyon érzelmes pillanat" - nyilatkozta Vonn. "Jól éreztem magam a nyáron, de nem voltam biztos benne, mennyire vagyok gyors. Most már tudom."

Vonn az első futamban 1,16 másodperces előnyt szerzett, majd a másodikban is megőrizte fölényét, így megszerezte pályafutása 44. világkupa-győzelmét lesiklásban és összességében a 83. világkupa-sikerét. A második helyen az osztrák Magdalena Egger végzett, 0,98 másodperces hátránnyal.

A győzelem megerősítése után Vonn először a hóba rogyott, majd síbotjait a levegőbe emelve ünnepelt. Ez tökéletes kezdés volt az olimpiai szezonjához, első győzelme a 2018 márciusi, årei diadala óta. "Nyilvánvalóan Cortina a célom, de ha így kezdünk, akkor jó helyzetben vagyok" - ismerte el a síző.

Az amerikai versenyző szombaton újabb lesikló versenyen, vasárnap pedig szuperóriás-műlesiklásban indul, és riválisai számára ijesztő hír, hogy Vonn szerint még van tere a fejlődésnek.

"Még mindig nem síeltem a legjobb tudásom szerint az alsó szakaszon, de próbáltam dinamikus és tiszta lenni, ahogy az edzéseken is síelek, és ez elég stabil volt" - mondta. "Valójában nagyon várom a szuperóriás-műlesiklást, mert abban jobban síelek, mint lesiklásban."

A korábbi legidősebb világkupa-győztes a svájci Didier Cuche volt, aki 37 évesen nyert férfi szuperóriás-műlesiklást 2012-ben. A nőknél az olasz Federica Brignone tartotta a rekordot, aki 34 évesen győzött az előző szezonban.
Címlapkép: Getty Images
#síelés #ausztria #svájc #sport #verseny #amerika #rekord #sérülés #világbajnokság #győzelem #sportoló #amerikai #téli olimpia #alpesi sí

