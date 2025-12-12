Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Negyven felett jutott újra a csúcsra a síkirálynő: hatalmas eredményt villantott Lindsey Vonn
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese - írta meg a The Guardian.
Az amerikai sílegenda, aki öt év kihagyás és komoly térdsérülés után tért vissza a versenyzéshez, pénteken lenyűgöző teljesítményt nyújtott a női lesiklásban, közel egy másodperces előnnyel utasítva maga mögé a mezőnyt.
Ez Vonn első lesikló győzelme közel nyolc év után, és az első diadala azóta, hogy titánium implantátumokat ültettek a jobb térdébe. A siker egyben esélyessé teszi őt a februári milánó-cortinai téli olimpia lesikló számában, abban a versenyszámban, amelyben egyetlen olimpiai aranyérmét szerezte 2010-ben Vancouverben.
"Csodálatos nap volt, nem is lehetnék boldogabb, nagyon érzelmes pillanat" - nyilatkozta Vonn. "Jól éreztem magam a nyáron, de nem voltam biztos benne, mennyire vagyok gyors. Most már tudom."
Vonn az első futamban 1,16 másodperces előnyt szerzett, majd a másodikban is megőrizte fölényét, így megszerezte pályafutása 44. világkupa-győzelmét lesiklásban és összességében a 83. világkupa-sikerét. A második helyen az osztrák Magdalena Egger végzett, 0,98 másodperces hátránnyal.
A győzelem megerősítése után Vonn először a hóba rogyott, majd síbotjait a levegőbe emelve ünnepelt. Ez tökéletes kezdés volt az olimpiai szezonjához, első győzelme a 2018 márciusi, årei diadala óta. "Nyilvánvalóan Cortina a célom, de ha így kezdünk, akkor jó helyzetben vagyok" - ismerte el a síző.
Az amerikai versenyző szombaton újabb lesikló versenyen, vasárnap pedig szuperóriás-műlesiklásban indul, és riválisai számára ijesztő hír, hogy Vonn szerint még van tere a fejlődésnek.
"Még mindig nem síeltem a legjobb tudásom szerint az alsó szakaszon, de próbáltam dinamikus és tiszta lenni, ahogy az edzéseken is síelek, és ez elég stabil volt" - mondta. "Valójában nagyon várom a szuperóriás-műlesiklást, mert abban jobban síelek, mint lesiklásban."
A korábbi legidősebb világkupa-győztes a svájci Didier Cuche volt, aki 37 évesen nyert férfi szuperóriás-műlesiklást 2012-ben. A nőknél az olasz Federica Brignone tartotta a rekordot, aki 34 évesen győzött az előző szezonban.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
