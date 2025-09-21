A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Háborús készültség Európában: már harci gépek köröznek Lengyelország felett, ennek a fele sem tréfa
Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.
A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették.
A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű, rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel.
Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására - fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium.
A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
