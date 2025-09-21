2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Lengyel Légierő F-16-os vadászgépe, emelkedés közben.
Világ

Háborús készültség Európában: már harci gépek köröznek Lengyelország felett, ennek a fele sem tréfa

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 21. 12:26

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű, rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására - fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium.

A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #orosz #drón #lengyelország #repülőgép #katonák #brit #vlagyimir putyin #nato #fenyegetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:00
11:29
11:01
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
2
1 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
3
2 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
4
2 napja
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
5
6 napja
Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteldíjak és jutalékok
A bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket foglalják magukban ezek a díjak és jutalékok, melyekről az ügyféllel kötendő hitelszerződés, és a Hirdetmény rendelkezik és az ügyfél által kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 10:05
Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 07:59
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 12:03
Luxus és túlélés a válság közepén: itt az ötlet, ami mindent megváltoztat