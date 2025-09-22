A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Sokkoló kijelentést tett Csehország elnöke: a NATO-nak le kellene lőni a légtérsértő orosz gépeket
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök miután Oroszország több NATO-tagállam légterét is megsértette. Az államfő arról beszélt, ameddig Európa csak szóban reagál, az oroszok nem fognak leállni a provokációval, a légtér megsértése okot adhat védelmi mechanizmusok aktiválására, akár egy repülőgép lelövésére is.
"Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk, beleértve a katonai intézkedéseket is. Akkor Oroszország nagyon gyorsan rájön, hogy hibát követett el, és túllépett egy határt. Sajnos egy nagyon törékeny helyzet alakulna ki, de nem lehet engedni a gonosznak" - mondta Petr Pavel cseh elnök a közszolgálati tévében a Kyev Independent szerint.
Az államfő, aki korábban a Cseh Fegyveres Erők vezérkari főnöke, illetve a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt arra reagálva nyilatkozott, hogy a hetekben Oroszország többször is megsértette NATO-tagállamok légterét: Lengyelországban és Romániában drónokkal, Észtországban pedig vadászgépekkel. Pavel arról beszélt: ez komoly eszkaláció Európa biztonsága szempontjából, és ezért egyértelműen Oroszország a felelős - majd emlékeztetett, 2015-ben hasonló történt Törökországban is, ott lelőttek egy orosz gépet.
Kijelentette: ha Európa csak szóbeli válaszokat ad a provokációra, az oroszok nem állnak le. "Ez teljesen felelőtlen viselkedés, a légtér megsértése okot adhat védelmi mechanizmusok aktiválására, akár egy repülőgép lelövésére is. És ezt természetesen sem az oroszok, sem mi nem akarnánk" - fogalmazott.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
