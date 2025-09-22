2025. szeptember 22. hétfő Móric
Zeltweg, Ausztria - 2016. szeptember 1: Bundesheer osztrák légierő Eurofighter katonai sugárhajtású repülőgépe teljes utánégetéssel az égen, repülési bemutatót tartva.
Világ

Sokkoló kijelentést tett Csehország elnöke: a NATO-nak le kellene lőni a légtérsértő orosz gépeket

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 08:44

Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök miután Oroszország több NATO-tagállam légterét is megsértette. Az államfő arról beszélt, ameddig Európa csak szóban reagál, az oroszok nem fognak leállni a provokációval, a légtér megsértése okot adhat védelmi mechanizmusok aktiválására, akár egy repülőgép lelövésére is.

"Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk, beleértve a katonai intézkedéseket is. Akkor Oroszország nagyon gyorsan rájön, hogy hibát követett el, és túllépett egy határt. Sajnos egy nagyon törékeny helyzet alakulna ki, de nem lehet engedni a gonosznak" - mondta Petr Pavel cseh elnök a közszolgálati tévében a Kyev Independent szerint.

Öngyilkos drónok jönnek Magyarországra? Hadrendbe állításukra készül a honvédelem
EZ IS ÉRDEKELHET
Öngyilkos drónok jönnek Magyarországra? Hadrendbe állításukra készül a honvédelem
A Honvédelmi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az állami szervek által használt drónok szabályozásáról szóló rendelettervezetet.

Az államfő, aki korábban a Cseh Fegyveres Erők vezérkari főnöke, illetve a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt arra reagálva nyilatkozott, hogy a hetekben Oroszország többször is megsértette NATO-tagállamok légterét: Lengyelországban és Romániában drónokkal, Észtországban pedig vadászgépekkel. Pavel arról beszélt: ez komoly eszkaláció Európa biztonsága szempontjából, és ezért egyértelműen Oroszország a felelős - majd emlékeztetett, 2015-ben hasonló történt Törökországban is, ott lelőttek egy orosz gépet.

Kijelentette: ha Európa csak szóbeli válaszokat ad a provokációra, az oroszok nem állnak le. "Ez teljesen felelőtlen viselkedés, a légtér megsértése okot adhat védelmi mechanizmusok aktiválására, akár egy repülőgép lelövésére is. És ezt természetesen sem az oroszok, sem mi nem akarnánk" - fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #csehország #oroszország #világ #drón #repülőgép #hadsereg #háború #orosz-ukrán háború #nato

