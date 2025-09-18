A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Lebuktak Putyin csúcskémei: Európában fogták el őket, elképesztő terrorakciókra készültek?
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Scotland Yard csütörtöki bejelentése szerint a három embert - egy 41 éves és egy 46 éves férfit, illetve egy 35 éves nőt - a kelet-angliai Essex megyében vették őrizetbe a nemzetbiztonsági törvénybe ütköző cselekedetek gyanújával.
A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága végzi az ügyben. A rendőrségi tájékoztatás szerint a három őrizetest azzal gyanúsítják, hogy egy külföldi hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget. A Scotland Yard megfogalmazása szerint "az ország, amelyhez ez a gyanú kapcsolódik, Oroszország".
Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában közölte: a nemzetbiztonsági ügyekben végzett legutóbbi vizsgálatok során a parancsnokság azt tapasztalta, hogy a külföldi hírszerző szolgálatok egyre nagyobb számban toboroznak nagy-britanniai "megbízottakat".
Murphy felidézte, hogy jelenleg is két fiatal brit férfi ellen folyik bírósági eljárás azzal a váddal, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport, "vagyis ténylegesen az orosz állam" egy ukrajnai érdekeltségű nagy-britanniai raktárkomplexum felgyújtásával bízta meg őket.
Ennek az ügynek a gyanúsítottjait tavaly tavasszal, egy ukrajnai tulajdonú kereskedelmi ingatlan ellen elkövetett gyújtogatásos támadás után vették őrizetbe. A tűz a kelet-londoni Leyton városrészben tört ki egy raktárépületben, amelyben két ukrán állampolgárságú magánszemély üzemeltetett egy üzleti vállalkozást.
Dominic Murphy csütörtöki nyilatkozata szerint ennek az ügynek a vádlottjai hosszú börtönbüntetésre számíthatnak. A Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy az Oroszország javára végzett kémkedés gyanújával most őrizetbe három ember ügye semmiféle módon nem kapcsolódik a tavalyi gyújtogatásos bűncselekményhez.
Hozzátette: bárki, akit egy külföldi ország nagy-britanniai törvényellenes cselekedetek végrehajtására próbál rávenni, "kétszer is gondolja meg", hogy mit csinál, mivel az ilyen bűncselekmények elkövetői elmarasztaló bírósági ítélet esetén nagyon súlyos büntetőjogi következményekkel számolhatnak.
Májusban a londoni központi büntetőbíróság hat bolgár állampolgárra szabott ki hosszú börtönbüntetéseket Oroszország javára végzett kémkedés címén. A csoport vezetőjét tíz és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték, de a kémszervezet többi tagja is öt és tíz év közötti börtönbüntetéseket kapott.
