Trump meghozta a döntést, amitől Oroszország rettegett

Az Egyesült Államok Donald Trump engedélyével új fegyverszállítmányt indított Ukrajnába. A NATO szerint a felszerelések már úton vannak, főként légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétákat tartalmaznak, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok ismét fegyverszállítást indított Ukrajnába, az elsőt, amelyet Donald Trump elnökként hagyott jóvá.

A NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője, Patrick Turner megerősítette, hogy a Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása folyamatban van.

A fegyverszállítmány költségét európai országok állják, azonban a fegyverek gyártása és kiszállítása az Egyesült Államok feladata.

Az ukrán fél várhatóan légvédelmi rakétákat, valamint nagy hatótávolságú levegő-föld rakétákat kap, ami jelentős katonai erősítést jelent az ország számára.

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA