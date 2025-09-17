Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Trump meghozta a döntést, amitől Oroszország rettegett
Az Egyesült Államok Donald Trump engedélyével új fegyverszállítmányt indított Ukrajnába. A NATO szerint a felszerelések már úton vannak, főként légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétákat tartalmaznak, írja a Portfolio a Reuters alapján.
A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok ismét fegyverszállítást indított Ukrajnába, az elsőt, amelyet Donald Trump elnökként hagyott jóvá.
A NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője, Patrick Turner megerősítette, hogy a Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása folyamatban van.
A fegyverszállítmány költségét európai országok állják, azonban a fegyverek gyártása és kiszállítása az Egyesült Államok feladata.
Az ukrán fél várhatóan légvédelmi rakétákat, valamint nagy hatótávolságú levegő-föld rakétákat kap, ami jelentős katonai erősítést jelent az ország számára.
