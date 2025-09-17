2025. szeptember 17. szerda Zsófia
19 °C Budapest
Phoenix, 2024. június 7.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszél a választási gyûlésén az arizonai Phoenixben 2024. június 6-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.MTI
Világ

Trump meghozta a döntést, amitől Oroszország rettegett

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 15:10

Az Egyesült Államok Donald Trump engedélyével új fegyverszállítmányt indított Ukrajnába. A NATO szerint a felszerelések már úton vannak, főként légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétákat tartalmaznak, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok ismét fegyverszállítást indított Ukrajnába, az elsőt, amelyet Donald Trump elnökként hagyott jóvá.

A NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője, Patrick Turner megerősítette, hogy a Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása folyamatban van.

A fegyverszállítmány költségét európai országok állják, azonban a fegyverek gyártása és kiszállítása az Egyesült Államok feladata.

Az ukrán fél várhatóan légvédelmi rakétákat, valamint nagy hatótávolságú levegő-föld rakétákat kap, ami jelentős katonai erősítést jelent az ország számára.

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #háború #orosz-ukrán háború #fegyverek

