Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
Ez nagyon durva! Halálos fenyegetéseket kapott Wayne Rooney, most beszélt róla
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben - közölte a BBC.
Wayne Rooney, korábbi angol válogatott csatár elmondása szerint halálos fenyegetéseket kapott, amikor 2004-ben nevelőklubjától, az Evertontól a Manchester Unitedhez szerződött. A BBC Sport "The Wayne Rooney Show" című műsorában beszélt erről az időszakról.
"Halálos fenyegetéseket kaptam. A szüleim házát összefirkálták és megrongálták. Az akkori barátnőm, a mostani feleségem házát is összefestékszórózták" - nyilatkozta Rooney. "Ilyenkor mentálisan erősnek kell lenni, és fontos, hogy a körülötted lévő emberek segítsenek."
A mindössze 18 éves Rooney 27 millió fontért igazolt a "Vörös Ördögökhöz", miután visszautasította az Everton rekordösszegű szerződéshosszabbítási ajánlatát. A Merseyside-ról való távozása azonban heves ellenreakciót váltott ki egyes Everton-szurkolókból.
"A távozás nehéz volt, mert a Manchester Unitedhez mentem, és Liverpool és Manchester között nagy a rivalizálás, ami még nehezebbé tette a helyzetet. De mindig is olyan hozzáállással álltam ehhez, hogy 'nem érdekel'. Tudtam, mit akarok és hogyan érhetem el. Erősnek kellett maradnom fejben. Ezek az emberek a városomból valók voltak, így nehéz volt, de azt gondoltam, 'nem érdekel', önzőnek kell lenni és meg kell hozni ezeket a döntéseket."
Rooney szerint a mai fiatal labdarúgókra más jellegű nyomás nehezedik a közösségi média térnyerése miatt. Legidősebb fia, Kai jelenleg a Manchester United akadémiáján játszik, és Rooney hangsúlyozta, mennyire fontos a megfelelő támogató környezet biztosítása számára.
"A különbség a közösségi média. Amikor fiatal voltam, a helyi újságokban szerepeltem, így Liverpoolban mindenki ismert. Most a 16 éves fiammal élem ezt át, aki a közösségi médiában van. A Manchester Unitedban játszik, a Puma szponzorálja, és több százezer vagy millió ember figyeli őket ilyen fiatalon, nekem ez nem volt meg. Fiatal játékosként, különösen amikor bekerülsz az első csapatba, megítélnek. Jogosan vagy jogtalanul, de megítélnek, és ilyenkor kellenek a körülötted lévő emberek, a klub vagy a családod, hogy jó állapotban tartsanak."
Rooney azt is elárulta, hogy gyerekkorában leveleket váltott Duncan Fergusonnal, amikor az Everton csatára börtönben volt testi sértés miatt. 1995-ben, amikor Rooney 10 éves volt, Ferguson 44 napos börtönbüntetést töltött, mert korábbi klubjánál, a Rangersnél fejen fejelte a Raith Rovers védőjét, John McStayt.
"Fiatal srác voltam, aki az Evertonnak szurkolt, így írtam neki a börtönbe, ő pedig válaszolt. Csak annyit írtam, mennyire szeretem őt. Ő azt válaszolta: 'köszönöm, sokat jelent'. Nyilván, amikor börtönben vagy, minden jól esik."
Rooney 1996-ban csatlakozott az Everton akadémiájához, és 16 évesen, 2002-ben mutatkozott be az első csapatban, amikor Ferguson még a klubnál volt. "Mivel túl fiatal voltam a vezetéshez, ő vitt haza az edzésekről. A családom teljesen Everton-szurkoló volt, így Duncan Ferguson vitt haza anyám házához, apám pedig az ablakból integetett. Ez szürreális élmény volt."
