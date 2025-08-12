2025. augusztus 12. kedd Klára
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 11:12

A Telegraph értesülése szerint Volodimir Zelenszkij jelezte európai vezetőknek: Ukrajna hajlandó lehet a harcok leállítására és a jelenleg orosz kézen lévő területekről való lemondásra. A fordulat Trump és Putyin alaszkai találkozója előtt jöhet, írja a HVG a The Telegraph értesüléseire hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőknek jelezte, hogy Ukrajna kész lehet a harcok leállítására, és elfogadná, ha az Oroszország által már ellenőrzött területek orosz kézen maradnának. Az elnök álláspontja még Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki, Alaszkában esedékes találkozója előtt változhatott meg.

A Telegraph szerint a békejavaslat alapja a frontvonalak befagyasztása lenne, amely értelmében Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és a Krím-félsziget Oroszországnál maradna. Zelenszkij ugyanakkor elutasít minden olyan megoldást, amely szerint Ukrajna a jelenleg általa ellenőrzött területekről is lemondana.

Washington dönt Ukrajna sorsáról? Európa versenyfutásba kezd a Trump-Putyin tárgyalás előtt
Washington dönt Ukrajna sorsáról? Európa versenyfutásba kezd a Trump-Putyin tárgyalás előtt
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.

Az elképzelést Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is támogatják, közös nyilatkozatban hangsúlyozva, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. Ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki, hogy Trump és Putyin esetleg Zelenszkij megkerülésével egyezhet meg a háború lezárásáról.

Ukrajna alkotmánya szerint területet csak országos népszavazással lehet átadni, így egy ilyen döntés politikailag rendkívül nehéz helyzet elé állítaná Zelenszkijt. Jelenleg az ország területének mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

