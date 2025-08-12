Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.
Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?
A Telegraph értesülése szerint Volodimir Zelenszkij jelezte európai vezetőknek: Ukrajna hajlandó lehet a harcok leállítására és a jelenleg orosz kézen lévő területekről való lemondásra. A fordulat Trump és Putyin alaszkai találkozója előtt jöhet, írja a HVG a The Telegraph értesüléseire hivatkozva.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőknek jelezte, hogy Ukrajna kész lehet a harcok leállítására, és elfogadná, ha az Oroszország által már ellenőrzött területek orosz kézen maradnának. Az elnök álláspontja még Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki, Alaszkában esedékes találkozója előtt változhatott meg.
A Telegraph szerint a békejavaslat alapja a frontvonalak befagyasztása lenne, amely értelmében Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és a Krím-félsziget Oroszországnál maradna. Zelenszkij ugyanakkor elutasít minden olyan megoldást, amely szerint Ukrajna a jelenleg általa ellenőrzött területekről is lemondana.
Az elképzelést Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is támogatják, közös nyilatkozatban hangsúlyozva, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. Ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki, hogy Trump és Putyin esetleg Zelenszkij megkerülésével egyezhet meg a háború lezárásáról.
Ukrajna alkotmánya szerint területet csak országos népszavazással lehet átadni, így egy ilyen döntés politikailag rendkívül nehéz helyzet elé állítaná Zelenszkijt. Jelenleg az ország területének mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
