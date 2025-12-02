2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
közelkép a bilincsekről. szelektív fókusz.
Világ

Emberölés a Morrison's-ban: döntenek a gyanúsított sorsáról, ezt indítványozza az ügyészség

Pénzcentrum
2025. december 2. 12:31

Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit. A hatóság szerint a gyanúsított előzetes letartóztatása szükséges a szökés és az esetleges bűnismétlés megakadályozása érdekében.  

A Fővárosi Főügyészség emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítványozta egy 28 éves férfi letartóztatását, aki június 29-én késő este a Morrison's 2 szórakozóhelyen végzetes kimenetelű támadást hajtott végre. A vádhatóság álláspontja szerint a gyanúsított előzetes letartóztatása elengedhetetlen, mivel "a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki".

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a gyanúsított és a 25 éves áldozat egymástól függetlenül tartózkodtak a fővárosi szórakozóhelyen. A tragikus esemény rövid szóváltást követően, minden jelentősebb előzmény nélkül történt. A gyanúsított két alkalommal, rendkívüli erővel ütötte fejen a sértettet, aki az ütések következtében eszméletét vesztve a földre zuhant, majd az azonnali orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette.

Botrány a legendás pesti szórakozóhelyen: meghalt egy vendég, ez okozta a tragédiát
Botrány a legendás pesti szórakozóhelyen: meghalt egy vendég, ez okozta a tragédiát
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.

A rendőrség a támadót őrizetbe vette. A 24.hu információi szerint a gyanúsított, A. László erdélyi származású, de Magyarországon élő kőműves. A lap értesülései alapján a férfi rendőrségi vallomásában beismerte az ütéseket, azonban azzal védekezett, hogy csak azért ütötte meg áldozatát, mert az verekedni akart vele.

Az ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy a bizonyítékok alapos vizsgálatát követően megállapították: az ütések ereje és célzottsága emberölés bűntettének megalapozott gyanúját támasztja alá. A letartóztatási indítványról a nyomozási bíró várhatóan még a mai napon döntést hoz.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #haláleset #világ #ügyészség #bűnügy #bántalmazás #szórakozóhely #bűnügyi hírek #emberölés #letartóztatás

