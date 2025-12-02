Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
Emberölés a Morrison's-ban: döntenek a gyanúsított sorsáról, ezt indítványozza az ügyészség
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit. A hatóság szerint a gyanúsított előzetes letartóztatása szükséges a szökés és az esetleges bűnismétlés megakadályozása érdekében.
A Fővárosi Főügyészség emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítványozta egy 28 éves férfi letartóztatását, aki június 29-én késő este a Morrison's 2 szórakozóhelyen végzetes kimenetelű támadást hajtott végre. A vádhatóság álláspontja szerint a gyanúsított előzetes letartóztatása elengedhetetlen, mivel "a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki".
Az ügyészségi tájékoztatás szerint a gyanúsított és a 25 éves áldozat egymástól függetlenül tartózkodtak a fővárosi szórakozóhelyen. A tragikus esemény rövid szóváltást követően, minden jelentősebb előzmény nélkül történt. A gyanúsított két alkalommal, rendkívüli erővel ütötte fejen a sértettet, aki az ütések következtében eszméletét vesztve a földre zuhant, majd az azonnali orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette.
A rendőrség a támadót őrizetbe vette. A 24.hu információi szerint a gyanúsított, A. László erdélyi származású, de Magyarországon élő kőműves. A lap értesülései alapján a férfi rendőrségi vallomásában beismerte az ütéseket, azonban azzal védekezett, hogy csak azért ütötte meg áldozatát, mert az verekedni akart vele.
Az ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy a bizonyítékok alapos vizsgálatát követően megállapították: az ütések ereje és célzottsága emberölés bűntettének megalapozott gyanúját támasztja alá. A letartóztatási indítványról a nyomozási bíró várhatóan még a mai napon döntést hoz.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
