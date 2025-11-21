2025. november 21. péntek Olivér
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények

Pénzcentrum
2025. november 21. 11:45

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta a brazil élelmiszerekre, köztük a marhahúsra, kávéra, kakaóra és gyümölcsökre kivetett 40%-os vámokat, amelyeket júliusban vezetett be Brazília ellen Jair Bolsonaro volt elnök ügyével kapcsolatban - közölte a Reuters.

Donald Trump új vámrendelete a november 13-án, vagy azt követően az USA-ba érkező brazil importtermékekre vonatkozik, és előírhatja a vámok visszatérítését azokra az árukra, amelyekre a vámok még érvényben voltak - áll a Fehér Ház által kiadott rendelet szövegében.

Brazília normál esetben az Egyesült Államokban - a világ legnagyobb kávéfogyasztójánál - felhasznált kávé egyharmadát szállítja, és újabban fontos marhahús-beszállítóvá is vált, különösen a hamburgerekhez használt típusok esetében. Az amerikai kiskereskedelmi kávéárak idén akár 40%-kal is emelkedtek a vámok és egyéb piaci tényezők, például az időjárás okozta termeléskiesések miatt.

A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza, miközben a Fehér Ház felülvizsgálja azokat a vámpolitikai lépéseket, amelyek növelték az élelmiszerárakat az Egyesült Államokban.

Az emelkedő élelmiszerárak jelentős szerepet játszanak Trump csökkenő népszerűségi mutatóiban, amelyek egy Reuters/Ipsos felmérés szerint a hatalomba való visszatérése óta a legalacsonyabbra estek.

"Várhatóan több ezer zsák brazil kávé, amely vámraktárakban várakozott, gyorsan megindulhat az amerikai pörkölőüzemek felé" - nyilatkozta Judith Ganes, a J. Ganes Consulting árupiaci elemzője.

A vámraktárak olyan tárolólétesítmények, ahol az importőrök behozatali vámok fizetése nélkül tárolhatják termékeiket. Több importőr is ilyen létesítményekben tárolta termékeit a magas brazil vámok bejelentése után, várva a vámok esetleges felülvizsgálatát.

"A döntés (a brazil vámok megszüntetéséről) a kereskedelmi tárgyalások hatékonyságát mutatja" - közölte a brazil marhahúsipari csoport, az ABIEC, hozzátéve, hogy továbbra is dolgoznak piaci részesedésük növelésén.

Trump csütörtöki végrehajtási rendelete nem említette a brazil hatóságok elleni intézkedéseket, akik részt vettek Jair Bolsonaro volt elnök üldözésében és elítélésében, akit puccskísérlettel vádoltak a 2022-es választási vereségét követően. Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök csütörtökön örömét fejezte ki a 40%-os vám eltörlése miatt.
TolllerBela
3 perce
Már csak Ukrajna vonatkozásában kellene megtérnie ennek az eszetlen baromnak !
0
0
