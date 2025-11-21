Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények

Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta a brazil élelmiszerekre, köztük a marhahúsra, kávéra, kakaóra és gyümölcsökre kivetett 40%-os vámokat, amelyeket júliusban vezetett be Brazília ellen Jair Bolsonaro volt elnök ügyével kapcsolatban - közölte a Reuters.
Donald Trump új vámrendelete a november 13-án, vagy azt követően az USA-ba érkező brazil importtermékekre vonatkozik, és előírhatja a vámok visszatérítését azokra az árukra, amelyekre a vámok még érvényben voltak - áll a Fehér Ház által kiadott rendelet szövegében.
Brazília normál esetben az Egyesült Államokban - a világ legnagyobb kávéfogyasztójánál - felhasznált kávé egyharmadát szállítja, és újabban fontos marhahús-beszállítóvá is vált, különösen a hamburgerekhez használt típusok esetében. Az amerikai kiskereskedelmi kávéárak idén akár 40%-kal is emelkedtek a vámok és egyéb piaci tényezők, például az időjárás okozta termeléskiesések miatt.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza, miközben a Fehér Ház felülvizsgálja azokat a vámpolitikai lépéseket, amelyek növelték az élelmiszerárakat az Egyesült Államokban.
Az emelkedő élelmiszerárak jelentős szerepet játszanak Trump csökkenő népszerűségi mutatóiban, amelyek egy Reuters/Ipsos felmérés szerint a hatalomba való visszatérése óta a legalacsonyabbra estek.
"Várhatóan több ezer zsák brazil kávé, amely vámraktárakban várakozott, gyorsan megindulhat az amerikai pörkölőüzemek felé" - nyilatkozta Judith Ganes, a J. Ganes Consulting árupiaci elemzője.
A vámraktárak olyan tárolólétesítmények, ahol az importőrök behozatali vámok fizetése nélkül tárolhatják termékeiket. Több importőr is ilyen létesítményekben tárolta termékeit a magas brazil vámok bejelentése után, várva a vámok esetleges felülvizsgálatát.
"A döntés (a brazil vámok megszüntetéséről) a kereskedelmi tárgyalások hatékonyságát mutatja" - közölte a brazil marhahúsipari csoport, az ABIEC, hozzátéve, hogy továbbra is dolgoznak piaci részesedésük növelésén.
Trump csütörtöki végrehajtási rendelete nem említette a brazil hatóságok elleni intézkedéseket, akik részt vettek Jair Bolsonaro volt elnök üldözésében és elítélésében, akit puccskísérlettel vádoltak a 2022-es választási vereségét követően. Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök csütörtökön örömét fejezte ki a 40%-os vám eltörlése miatt.
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.