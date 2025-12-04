2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
8 °C Budapest
Birkózó csizma az edzőteremben
Sport

Megszólalt az olimpiai bajnok magyar birkózó: elmondta, miből él évekkel a börtön után Farkas Péter

Pénzcentrum
2025. december 4. 16:12

Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó hosszú hallgatás után exkluzív interjút adott a Magyar Birkózók Szövetségének, amelyben pályafutásáról, sikereiről és jelenlegi életéről beszélt.

A legendás sportolóval, aki olimpiai aranyérem, világbajnoki és Európa-bajnoki cím birtokosa, jelenleg autókereskedéssel foglalkozik - évekkel azután, hogy több évet börtönben töltött. Csípőprotézise miatt már nem tud birkózni, helyette a lábtenisz tölti ki szabadidejét. Most - hosszú évek után először - interjú adott a birkózószövetségnek.

Farkas felidézte pályafutása kezdeteit, elmesélve, hogy alapos oka volt annak, hogy sportolni kezdett.

Dagadt gyerek voltam, ezért az edzések nem voltak egyszerűek... A birkózás nem opcionális volt, hiszen apám is ezt csinálta, nekem pedig kellett a mozgás. Életem első versenye Csepelen volt, azt meg is nyertem a »malackák« között. Úttörő B-ben már olyannyira nem jöttek a sikerek, hogy junior előtt nem is lettem válogatott. Ugyanakkor az már első éves juniorként látszott, hogy ebből az egészből még lehet valami

- mondta Farkas Péter.

Karrierje fordulópontjaként említette a súlycsoportváltást:

Lefogytam nyolcvankettőre, ezzel rögtön megoldódtak a problémák. Edzésben voltam, megvolt a kondícióm. (...) Akkoriban huszonnyolc-harminc évesen minden birkózónak elege lett az egészből, manapság viszont akár harmincnyolc éves korig is kitolódhat egy-egy pályafutás. Nekem nem hiányzott a fogyasztás egyáltalán... Ráadásul a birkózás nem tartozott a kiemelt sportágak közé, nem lehetett igazán jól megélni belőle akkoriban

- mondta a nehéz kezdetekről. A barcelonai olimpiáról, ahol aranyérmet nyert, különösen szép emlékeket őriz:

Kifejezetten jó formában voltam, a súlyom is megfelelő volt, szinte minden összejött. Életem legjobb formájában voltam akkor. Rengeteg magyar támogatott a helyszínen, Barcelona nyaralás miatt is vonzó volt az embereknek. Édesanyám is kint volt, ahogyan egy nagy baráti társaság is szurkolt nekem

- mesélte büszkén az egykori aranyérmes.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #interjú #börtön #barcelona #autókereskedés #aranyérem #birkózás #olimpikon

