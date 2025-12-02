Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet, miközben Ukrajna már jelezte támogatását a javaslattal kapcsolatban - közölte a CNBC.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott hétfőn Oroszországba utazik, ahol kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet az ukrajnai háború lezárására.
Az új javaslat egy korábbi, 28 pontos terv módosított változata, amelyet eredetileg az USA és Moszkva Ukrajna bevonása nélkül dolgozott ki, és amely Oroszországnak kedvezett. Ukrajna most már óvatosan támogatja az új békekeretrendszert, így a döntés Oroszországon múlik.
Putyin eddig óvatosan reagált a módosított béketervre. Egy kirgizisztáni útja során kijelentette: "Általánosságban egyetértünk azzal, hogy ez lehet a jövőbeli megállapodások alapja", és hozzátette, hogy Moszkva készen áll a "komoly tárgyalásokra" Witkoff-fal.
Az orosz elnök ugyanakkor dicsérte az orosz csapatok ukrajnai előrenyomulását, és közölte, hogy a harcok csak akkor érnek véget, ha az ukrán csapatok kivonulnak kulcsfontosságú területekről. Ellenkező esetben az orosz erők erővel érik el céljaikat – ami arra utal, hogy Moszkva nem hajlandó lemondani arról a kulcsfontosságú céljáról, hogy teljes ellenőrzést szerezzen Ukrajna keleti, donbaszi régiója felett.
A Háború Tanulmányozásának Intézete (ISW) elemzői vasárnap megjegyezték, hogy az orosz katonai bloggerek szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Putyin kompromisszumot kötne területi követeléseit illetően. "Az orosz információs tér hangjai továbbra is azt állítják, hogy a Kreml valószínűleg elutasítja a tűzszünetet vagy az USA által javasolt béketervek bármely változatát" – írták az elemzők.
A diplomáciai erőfeszítések fokozódása közben Donald Trump amerikai elnök ingadozó álláspontot képviselt Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Időnként úgy tűnt, támogatja Oroszország követeléseit, hogy Ukrajna engedje át a megszállt területeket Moszkvának a béke érdekében, majd visszakozott, kijelentve, hogy Kijev erői visszaszerezhetik földjeiket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a vasárnapi floridai ukrán-amerikai tárgyalások után – amelyen Witkoff és Jared Kushner, valamint egy Ustem Rumerov vezette ukrán delegáció vett részt – "érzékenynek" nevezte a békefolyamatot, és hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontját is figyelembe kell venni. "Sok munka van még hátra, de a mai nap nagyon produktív és hasznos volt, és úgy gondolom, további előrelépés történt" – mondta a négyórás megbeszélést követően.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
