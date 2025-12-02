Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte, ami súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a mérgező anyagok esetleges szivárgása miatt - írta a The Guardian.
Az első kontinens-szintű hulladéklerakó-feltérképezés eredményei szerint az európai hulladéklerakók 28%-a árvízveszélyes területen található. A Guardian, a Watershed Investigations és az Investigate Europe közös kutatása rávilágít, hogy a modellezések alapján akár 140 000 lerakó is veszélyeztetett lehet.
Patrick Byrne, a Liverpool John Moores Egyetem kutatója szerint az egyre gyakoribb és erősebb árvizek és az erózió növekvő kockázatot jelent, mivel a hulladékból származó műanyagok, építőanyagok, mérgező fémek és vegyszerek - köztük az úgynevezett "örök vegyületek" (PFAS) és PCB-k - a környezetbe mosódhatnak.
Az EU-ban becslések szerint akár 500 000 hulladéklerakó is lehet, amelyek mintegy 90%-a - köztük 22 000 az Egyesült Királyságban - a szennyezés-ellenőrzési szabályozások bevezetése előtt létesült, így nem rendelkeznek megfelelő szigeteléssel a szivárgás megakadályozására.
A feltérképezett hulladéklerakók több mint fele olyan területen található, ahol a talajvíz nem felel meg a kémiai minőségi előírásoknak, ami arra utal, hogy a lerakók hozzájárulhatnak a szennyezéshez. Közel 10 000 hulladéklerakó ivóvízbázisok közelében helyezkedik el Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban, Hollandiában és Olaszországban.
A tengerparti területeken lévő hulladéklerakók különösen veszélyeztetettek. Az elemzés 335 hulladéklerakót azonosított a tengerparti eróziónak kitett zónákban Angliában, Walesben és Franciaországban, valamint 258 lerakót Európa-szerte, amelyek 200 méteren belül találhatók a parttól.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kate Spencer, a Queen Mary Egyetem környezeti geokémia professzora szerint ez csak a jéghegy csúcsa. Vizsgálatai során két erodálódó tengerparti hulladéklerakónál emelkedett arzén-, illetve ólomkoncentrációt mutatott ki, amelyek ökológiai károkat okozhatnak.
A probléma kezelését nehezíti, hogy az EU intézményei nem rendelkeznek központosított nyilvántartással a hulladéklerakókról, az egyes tagállamok adatai pedig töredékesek, következetlenek és gyakran hozzáférhetetlenek.
A vadon élő állatok is veszélyben lehetnek, mivel több mint 2000 európai hulladéklerakó védett természetvédelmi területen található. Az illegális hulladéklerakás szintén jelentős probléma, amelyet az Europol Európa egyik leggyorsabban növekvő szervezett bűnözési területeként azonosított.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.