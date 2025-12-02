Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit

Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte, ami súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a mérgező anyagok esetleges szivárgása miatt - írta a The Guardian.

Az első kontinens-szintű hulladéklerakó-feltérképezés eredményei szerint az európai hulladéklerakók 28%-a árvízveszélyes területen található. A Guardian, a Watershed Investigations és az Investigate Europe közös kutatása rávilágít, hogy a modellezések alapján akár 140 000 lerakó is veszélyeztetett lehet.

Patrick Byrne, a Liverpool John Moores Egyetem kutatója szerint az egyre gyakoribb és erősebb árvizek és az erózió növekvő kockázatot jelent, mivel a hulladékból származó műanyagok, építőanyagok, mérgező fémek és vegyszerek - köztük az úgynevezett "örök vegyületek" (PFAS) és PCB-k - a környezetbe mosódhatnak.

Az EU-ban becslések szerint akár 500 000 hulladéklerakó is lehet, amelyek mintegy 90%-a - köztük 22 000 az Egyesült Királyságban - a szennyezés-ellenőrzési szabályozások bevezetése előtt létesült, így nem rendelkeznek megfelelő szigeteléssel a szivárgás megakadályozására.

A feltérképezett hulladéklerakók több mint fele olyan területen található, ahol a talajvíz nem felel meg a kémiai minőségi előírásoknak, ami arra utal, hogy a lerakók hozzájárulhatnak a szennyezéshez. Közel 10 000 hulladéklerakó ivóvízbázisok közelében helyezkedik el Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban, Hollandiában és Olaszországban.

A tengerparti területeken lévő hulladéklerakók különösen veszélyeztetettek. Az elemzés 335 hulladéklerakót azonosított a tengerparti eróziónak kitett zónákban Angliában, Walesben és Franciaországban, valamint 258 lerakót Európa-szerte, amelyek 200 méteren belül találhatók a parttól.

Kate Spencer, a Queen Mary Egyetem környezeti geokémia professzora szerint ez csak a jéghegy csúcsa. Vizsgálatai során két erodálódó tengerparti hulladéklerakónál emelkedett arzén-, illetve ólomkoncentrációt mutatott ki, amelyek ökológiai károkat okozhatnak.

A probléma kezelését nehezíti, hogy az EU intézményei nem rendelkeznek központosított nyilvántartással a hulladéklerakókról, az egyes tagállamok adatai pedig töredékesek, következetlenek és gyakran hozzáférhetetlenek.

A vadon élő állatok is veszélyben lehetnek, mivel több mint 2000 európai hulladéklerakó védett természetvédelmi területen található. Az illegális hulladéklerakás szintén jelentős probléma, amelyet az Europol Európa egyik leggyorsabban növekvő szervezett bűnözési területeként azonosított.