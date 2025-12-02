2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A parkban lévő közpark betonszegéllyel határolt közparki tó piszkos partja. Séta. Jelenet. Festői. Város. Évszak. Kerület. rét. Gyep. Szabadidő. Béke. Séta. Napfény. Trópusi. Városi
Világ

Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit

Pénzcentrum
2025. december 2. 14:16

Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte, ami súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a mérgező anyagok esetleges szivárgása miatt - írta a The Guardian.

Az első kontinens-szintű hulladéklerakó-feltérképezés eredményei szerint az európai hulladéklerakók 28%-a árvízveszélyes területen található. A Guardian, a Watershed Investigations és az Investigate Europe közös kutatása rávilágít, hogy a modellezések alapján akár 140 000 lerakó is veszélyeztetett lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Patrick Byrne, a Liverpool John Moores Egyetem kutatója szerint az egyre gyakoribb és erősebb árvizek és az erózió növekvő kockázatot jelent, mivel a hulladékból származó műanyagok, építőanyagok, mérgező fémek és vegyszerek - köztük az úgynevezett "örök vegyületek" (PFAS) és PCB-k - a környezetbe mosódhatnak.

Az EU-ban becslések szerint akár 500 000 hulladéklerakó is lehet, amelyek mintegy 90%-a - köztük 22 000 az Egyesült Királyságban - a szennyezés-ellenőrzési szabályozások bevezetése előtt létesült, így nem rendelkeznek megfelelő szigeteléssel a szivárgás megakadályozására.

A feltérképezett hulladéklerakók több mint fele olyan területen található, ahol a talajvíz nem felel meg a kémiai minőségi előírásoknak, ami arra utal, hogy a lerakók hozzájárulhatnak a szennyezéshez. Közel 10 000 hulladéklerakó ivóvízbázisok közelében helyezkedik el Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban, Hollandiában és Olaszországban.

Kapcsolódó cikkeink:

A tengerparti területeken lévő hulladéklerakók különösen veszélyeztetettek. Az elemzés 335 hulladéklerakót azonosított a tengerparti eróziónak kitett zónákban Angliában, Walesben és Franciaországban, valamint 258 lerakót Európa-szerte, amelyek 200 méteren belül találhatók a parttól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kate Spencer, a Queen Mary Egyetem környezeti geokémia professzora szerint ez csak a jéghegy csúcsa. Vizsgálatai során két erodálódó tengerparti hulladéklerakónál emelkedett arzén-, illetve ólomkoncentrációt mutatott ki, amelyek ökológiai károkat okozhatnak.

A probléma kezelését nehezíti, hogy az EU intézményei nem rendelkeznek központosított nyilvántartással a hulladéklerakókról, az egyes tagállamok adatai pedig töredékesek, következetlenek és gyakran hozzáférhetetlenek.

A vadon élő állatok is veszélyben lehetnek, mivel több mint 2000 európai hulladéklerakó védett természetvédelmi területen található. Az illegális hulladéklerakás szintén jelentős probléma, amelyet az Europol Európa egyik leggyorsabban növekvő szervezett bűnözési területeként azonosított.
Címlapkép: Getty Images
#európa #hulladék #árvíz #vízminőség #környezetvédelem #világ #környezetszennyezés #árvízvédelem #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:50
14:44
14:33
14:16
14:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
3 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 14:50
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar nagybank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 13:01
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 14:28
Fordulatot vett az időjárás: durván betört a hideg Magyarországra