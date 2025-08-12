Feszült hangulat az amerikai–orosz csúcs előtt: kemény figyelmeztetés jött Európából

Az európai vezetők figyelmeztetést adtak ki az ukrán határok erőszakos megváltoztatása ellen tiltakozva, két nappal az Alaszkában esedékes amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.

A 27 uniós tagállam közül 26 vezető által aláírt közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy "az ukrán népnek szabadon kell döntenie jövőjéről", valamint hogy a "területi integritás" elveit tiszteletben kell tartani, és "a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni" - írja a BBC.

A nyilatkozatból hiányzott Orbán Viktor magyar miniszterelnök aláírása, aki baráti kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és többször próbálta blokkolni az EU Ukrajnának nyújtott támogatását.

A közlemény tükrözi az európai országok aggodalmát Moszkva ukrajnai tevékenysége miatt, amit sok ország – különösen az Oroszországgal határosak vagy azok, ahol még élénken él a szovjet megszállás emléke – közvetlen fenyegetésnek tekint.

Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy bármilyen békemegállapodás "területcserét" foglalna magában, és Oroszország megtarthatná a kelet-ukrajnai Donbasz régiót és a Krímet, cserébe feladná a részben megszállt Herszon és Zaporizzsja régiókat.

Az európai vezetők közleményükben hangsúlyozták, hogy "Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve", és kiemelték az "igazságos és tartós béke" szükségességét.

Megerősítették, hogy Ukrajnának képesnek kell lennie "hatékonyan megvédenie magát", és ígéretet tettek a katonai támogatás folytatására, mivel Kijev "gyakorolja az önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogát".

Orbán Viktor közösségi médiában közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy azért nem támogatta a nyilatkozatot, mert az feltételeket próbál szabni egy olyan találkozóhoz, amelyre az EU-t nem hívták meg, és figyelmeztette a vezetőket, hogy ne kezdjenek "a kispadról utasításokat adni".

Az uniós vezetők szerdán tárgyalnak Trumppal, majd az amerikai elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin várhatóan pénteken találkoznak Alaszkában.