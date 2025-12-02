Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője és két másik személy letartóztatása egy diplomataképző akadémia finanszírozását érintő csalási ügyben - jelentette az euractiv.
Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt az egyik személy, akit a belga rendőrség kedden letartóztatott egy kiterjedt csalási nyomozás keretében. A vizsgálat a bruges-i fiatal diplomatákat képző akadémia finanszírozását érinti - közölte az Euractiv és partnere, a De Standaard két, a nyomozásról tudó forrásra hivatkozva.
A belga rendőrség házkutatást tartott az EU diplomáciai szolgálatánál, a College of Europe-nál és magánlakásokban is az uniós források feltételezett visszaélésszerű felhasználása miatt indított vizsgálat részeként.
A College szóvivője, ahol Mogherini 2020 óta rektorként tevékenykedik, nem tudta megerősíteni a letartóztatás tényét és további kommentárt sem fűzött az ügyhöz. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), és 2022 óta az Akadémia igazgatója.
A College of Europe egy másik, a vezetőképzési részlegen dolgozó alkalmazottját is őrizetbe vették a források szerint.
Stefano Sannino magas rangú európai bizottsági tisztviselőt szintén letartóztatták. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt Mogherini alatt, abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémiát létrehozták. Jelenleg a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-térség főigazgatója.
A Bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden jelen volt az EEAS épületeiben, és ez része az előző mandátum alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatnak. További információt nem közöltek a nyomozásra hivatkozva.
"Fél órával ezelőtt értesültem arról, ami Bruges-ben történik" - nyilatkozta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg a bruges-i College of Europe igazgatótanácsának elnöke.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
