Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője és két másik személy letartóztatása egy diplomataképző akadémia finanszírozását érintő csalási ügyben - jelentette az euractiv.

Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt az egyik személy, akit a belga rendőrség kedden letartóztatott egy kiterjedt csalási nyomozás keretében. A vizsgálat a bruges-i fiatal diplomatákat képző akadémia finanszírozását érinti - közölte az Euractiv és partnere, a De Standaard két, a nyomozásról tudó forrásra hivatkozva.

A belga rendőrség házkutatást tartott az EU diplomáciai szolgálatánál, a College of Europe-nál és magánlakásokban is az uniós források feltételezett visszaélésszerű felhasználása miatt indított vizsgálat részeként.

A College szóvivője, ahol Mogherini 2020 óta rektorként tevékenykedik, nem tudta megerősíteni a letartóztatás tényét és további kommentárt sem fűzött az ügyhöz. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), és 2022 óta az Akadémia igazgatója.

A College of Europe egy másik, a vezetőképzési részlegen dolgozó alkalmazottját is őrizetbe vették a források szerint.

Stefano Sannino magas rangú európai bizottsági tisztviselőt szintén letartóztatták. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt Mogherini alatt, abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémiát létrehozták. Jelenleg a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-térség főigazgatója.

A Bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden jelen volt az EEAS épületeiben, és ez része az előző mandátum alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatnak. További információt nem közöltek a nyomozásra hivatkozva.

"Fél órával ezelőtt értesültem arról, ami Bruges-ben történik" - nyilatkozta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg a bruges-i College of Europe igazgatótanácsának elnöke.