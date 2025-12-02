2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
európai unió, botrány, korrupció
Világ

Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek

Pénzcentrum
2025. december 2. 17:47

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője és két másik személy letartóztatása egy diplomataképző akadémia finanszírozását érintő csalási ügyben - jelentette az euractiv.

Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt az egyik személy, akit a belga rendőrség kedden letartóztatott egy kiterjedt csalási nyomozás keretében. A vizsgálat a bruges-i fiatal diplomatákat képző akadémia finanszírozását érinti - közölte az Euractiv és partnere, a De Standaard két, a nyomozásról tudó forrásra hivatkozva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A belga rendőrség házkutatást tartott az EU diplomáciai szolgálatánál, a College of Europe-nál és magánlakásokban is az uniós források feltételezett visszaélésszerű felhasználása miatt indított vizsgálat részeként.

A College szóvivője, ahol Mogherini 2020 óta rektorként tevékenykedik, nem tudta megerősíteni a letartóztatás tényét és további kommentárt sem fűzött az ügyhöz. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), és 2022 óta az Akadémia igazgatója.

Kapcsolódó cikkeink:

A College of Europe egy másik, a vezetőképzési részlegen dolgozó alkalmazottját is őrizetbe vették a források szerint.

Stefano Sannino magas rangú európai bizottsági tisztviselőt szintén letartóztatták. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt Mogherini alatt, abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémiát létrehozták. Jelenleg a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-térség főigazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden jelen volt az EEAS épületeiben, és ez része az előző mandátum alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatnak. További információt nem közöltek a nyomozásra hivatkozva.

"Fél órával ezelőtt értesültem arról, ami Bruges-ben történik" - nyilatkozta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg a bruges-i College of Europe igazgatótanácsának elnöke.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #csalás #európai unió #visszaélés #nyomozás #világ #brüsszel #finanszírozás #belgium #diplomácia #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:47
17:40
17:29
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
3 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:02
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a történelem? Tedd próbára, mit tudsz a náci Németország bukásáról!
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 17:29
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Agrárszektor  |  2025. december 2. 17:26
Problémás élelmiszert találtak itthon: kivonta a forgalomból a hatóság