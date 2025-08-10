2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Two flags
Világ

Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 18:43

JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz, amely egyik fél számára sem lesz teljesen kielégítő.

Az amerikai alelnök a Fox News vasárnapi adásában kifejtette, hogy Washington olyan megegyezést szorgalmaz, amelyet mindkét háborús fél elfogadhatónak tart, bár valószínűleg egyik sem lesz maradéktalanul elégedett a feltételekkel - írja a Portfolio.

Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról szóló tárgyalások keretében. Trump álláspontja szerint a felek közel állnak egy tűzszüneti megállapodáshoz, amely véget vethetne a három és fél éve zajló konfliktusnak, ugyanakkor ez feltehetően jelentős területi engedményeket követelne Ukrajnától.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton határozottan leszögezte: "Az ukránok nem ajándékozzák földjüket a megszállóknak." Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy országa nem sértheti meg saját alkotmányát területi kérdésekben.

Vance alelnök közölte, hogy az amerikai adminisztráció Putyin, Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások megszervezésén dolgozik. Véleménye szerint azonban nem lenne célravezető, ha az orosz elnök a Trumppal való találkozó előtt egyeztetne az ukrán vezetővel.

Egy fehér házi tisztségviselő ezzel szemben arról tájékoztatott, hogy bár Trump nyitott lenne egy mindkét vezetővel tartandó háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg a Putyin által kezdeményezett kétoldalú találkozó előkészítése zajlik.
Címlapkép: Getty Images
TolllerBela
27 perce
A vance egy hólye, ha putty akarna, trumpli nélkül is megállapodhatna Zelenszkijjel ! Ehhez nem kell a nagypofájú, gőgös Amerika engedélye vagy felszólítása ! De ha rá akarja kényszeríteni a maga szövetségesét arra, hogy kapituláljon, akkor Moszkva szeretettel elnézni neki, hogy síkhülyének, ráadásul kissé gonosznak is tetszik lenni !
0
0
