Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz, amely egyik fél számára sem lesz teljesen kielégítő.
Az amerikai alelnök a Fox News vasárnapi adásában kifejtette, hogy Washington olyan megegyezést szorgalmaz, amelyet mindkét háborús fél elfogadhatónak tart, bár valószínűleg egyik sem lesz maradéktalanul elégedett a feltételekkel - írja a Portfolio.
Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról szóló tárgyalások keretében. Trump álláspontja szerint a felek közel állnak egy tűzszüneti megállapodáshoz, amely véget vethetne a három és fél éve zajló konfliktusnak, ugyanakkor ez feltehetően jelentős területi engedményeket követelne Ukrajnától.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton határozottan leszögezte: "Az ukránok nem ajándékozzák földjüket a megszállóknak." Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy országa nem sértheti meg saját alkotmányát területi kérdésekben.
Vance alelnök közölte, hogy az amerikai adminisztráció Putyin, Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások megszervezésén dolgozik. Véleménye szerint azonban nem lenne célravezető, ha az orosz elnök a Trumppal való találkozó előtt egyeztetne az ukrán vezetővel.
Egy fehér házi tisztségviselő ezzel szemben arról tájékoztatott, hogy bár Trump nyitott lenne egy mindkét vezetővel tartandó háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg a Putyin által kezdeményezett kétoldalú találkozó előkészítése zajlik.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
