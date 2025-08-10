Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet

JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz, amely egyik fél számára sem lesz teljesen kielégítő.

Az amerikai alelnök a Fox News vasárnapi adásában kifejtette, hogy Washington olyan megegyezést szorgalmaz, amelyet mindkét háborús fél elfogadhatónak tart, bár valószínűleg egyik sem lesz maradéktalanul elégedett a feltételekkel - írja a Portfolio.

Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról szóló tárgyalások keretében. Trump álláspontja szerint a felek közel állnak egy tűzszüneti megállapodáshoz, amely véget vethetne a három és fél éve zajló konfliktusnak, ugyanakkor ez feltehetően jelentős területi engedményeket követelne Ukrajnától.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton határozottan leszögezte: "Az ukránok nem ajándékozzák földjüket a megszállóknak." Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy országa nem sértheti meg saját alkotmányát területi kérdésekben.

Vance alelnök közölte, hogy az amerikai adminisztráció Putyin, Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások megszervezésén dolgozik. Véleménye szerint azonban nem lenne célravezető, ha az orosz elnök a Trumppal való találkozó előtt egyeztetne az ukrán vezetővel.

Egy fehér házi tisztségviselő ezzel szemben arról tájékoztatott, hogy bár Trump nyitott lenne egy mindkét vezetővel tartandó háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg a Putyin által kezdeményezett kétoldalú találkozó előkészítése zajlik.