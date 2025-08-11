Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés

Donald Trump augusztus 15-én személyesen találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Korábban arról cikkeztek, hogy az eredetileg Alaszkában tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszíne megváltozott, azonban kiderült, hogy az amerikai elnök eltévesztette a helyszínt.

Augusztus 15-én Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkoznak, hogy az ukrajnai háború befejezéséről egyeztessenek. Az orosz TASZSZ hírügynökség arról írt, hogy a helyszín váratlanul megváltozott.

Korábban Alaszkát jelölték meg a tárgyalás helyszínéül, amely szimbolikus jelentőséggel bír, mivel az amerikai államot egykor a cári Oroszországtól vásárolták meg, azonban a találkozóról maga Trump jelentette be a következőket: „Találkozni fogok Putyinnal, pénteken Oroszországba utazom.”

A változás sokakban meglepetést keltett, hiszen korábban az amerikai és az orosz hatóságok is egyértelműen Alaszkát említették a találkozó helyszíneként. A TASZSZ szerint nem kizárt, hogy Trump félreértette a helyzetet vagy pontatlanul fogalmazott, és később kiderült, hogy az amerikai elnök valóban eltévesztette a korábban megnevezett helyszínt.

Donald Trump ugyan még egy alkalommal megismételte, hogy Oroszországba megy, de később kijavította magát: "Nagyon tiszteletteljesnek tartottam, hogy Oroszország elnöke a mi országunkba érkezik, szemben azzal, hogy mi az ő országába, vagy akár egy harmadik, harmadik fél által látogatott helyre megyünk."

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA

