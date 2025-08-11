Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
Donald Trump augusztus 15-én személyesen találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Korábban arról cikkeztek, hogy az eredetileg Alaszkában tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszíne megváltozott, azonban kiderült, hogy az amerikai elnök eltévesztette a helyszínt.
Augusztus 15-én Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkoznak, hogy az ukrajnai háború befejezéséről egyeztessenek. Az orosz TASZSZ hírügynökség arról írt, hogy a helyszín váratlanul megváltozott.
Korábban Alaszkát jelölték meg a tárgyalás helyszínéül, amely szimbolikus jelentőséggel bír, mivel az amerikai államot egykor a cári Oroszországtól vásárolták meg, azonban a találkozóról maga Trump jelentette be a következőket: „Találkozni fogok Putyinnal, pénteken Oroszországba utazom.”
A változás sokakban meglepetést keltett, hiszen korábban az amerikai és az orosz hatóságok is egyértelműen Alaszkát említették a találkozó helyszíneként. A TASZSZ szerint nem kizárt, hogy Trump félreértette a helyzetet vagy pontatlanul fogalmazott, és később kiderült, hogy az amerikai elnök valóban eltévesztette a korábban megnevezett helyszínt.
Donald Trump ugyan még egy alkalommal megismételte, hogy Oroszországba megy, de később kijavította magát: "Nagyon tiszteletteljesnek tartottam, hogy Oroszország elnöke a mi országunkba érkezik, szemben azzal, hogy mi az ő országába, vagy akár egy harmadik, harmadik fél által látogatott helyre megyünk."
Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
