A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
Nyilvánosságra kerültek Trump orvosi leletei: így van most az amerikai elnök, van ok aggódni?
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit, miután hírek jelentek meg arról, hogy Trump MRI-vizsgálaton vett részt. Korábban Minnesota kormányzója sürgette az elnököt, hogy tegye közzé az eredményeket.
A Fehér Ház tájékoztatása szerint július 17-én krónikus vénás elégtelenséget, vagyis keringési problémát állapítottak meg Trumpnál, miután „enyhe duzzanatot” észleltek a lábszárain. Az állapot kezelését elsősorban kompressziós harisnyával végzik, amely segít megelőzni a vérrögképződést – fogalmaztak a szakértők.
Emellett az elnök kezén visszatérően megjelenő zúzódások is kialakultak, amit a hivatalos magyarázat szerint az aszpirin – szívvédő céllal történő – szedése, illetve a gyakori kézfogások okozhatnak.
Trump október 27-én elmondta, hogy október 10-én a Walter Reed Katonai Orvosi Központban egy rutinvizsgálat részeként MRI-t végeztek nála, és „tökéletesnek” minősítette az eredményt, ami hetekig tartó kérdéseket váltott ki az újságírók részéről.
„Ha nyilvánosságra akarják hozni, részemről rendben van. Semmi kifogásom” – fogalmazott vasárnap az Air Force One fedélzetén, a CNN szerint. Arra, hogy a vizsgálat pontosan mely testrészre irányult, annyit mondott: „Fogalmam sincs. Egy MRI volt. Hogy a test melyik részén…? Biztos nem az agyamon, mert kognitív tesztet végeztem, és kiváló eredményt értem el.”
A kijelentések azt követően hangzottak el, hogy Tim Walz, Minnesota kormányzója felszólította az elnököt az eredmények közzétételére. „Volt valaha olyan ember a történelemben, akire MRI-t rendeltek el, de nem tudta, mire való – ahogy ő állítja?” – tette fel a kérdést Walz később az NBC „Meet the Press” című műsorában.
Hétfőn a Fehér Ház közleményben számolt be az MRI-ről, hangsúlyozva, hogy
a 79 éves Trump kiváló általános egészségi állapotban van.
Az elnöki orvos, dr. Sean Barbabella nyilatkozatában szokványosnak minősítette az októberi vizsgálatot, és az eredményeket teljesen normálisnak nevezte.
Mint írta, Trump vezetői egészségügyi vizsgálatának részeként végeztek fejlett képalkotó eljárást, mivel ebben a korban a férfiak számára különösen fontos a szív- és érrendszer, valamint a hasi területek alapos felmérése.
A képalkotás célja a megelőzés: a korai felismerés, az általános egészségi állapot megerősítése, és a hosszú távú vitalitás biztosítása. Az elnök szív- és érrendszeri képalkotása teljesen normális képet mutat.
Az orvos hozzátette: „Nincs nyoma artériás szűkületnek, amely akadályozná a vérkeringést, és nem látható rendellenesség a szívben vagy a nagy erekben sem. A szívkamrák mérete normális, az érfalak simák és egészségesek, és nincs jel gyulladásra vagy vérrögképződésre. Összességében a szív- és érrendszer kiváló állapotban van.”
Minden vizsgált szerv egészséges, megfelelő vérellátással működik, és sem akut, sem krónikus problémára nincs utalás. Összegzésként elmondható, hogy ez a részletes vizsgálat megfelel az elnök korosztályában szokásos éves vezetői ellenőrzésnek, és azt mutatja, hogy továbbra is kiváló általános egészségi állapotnak örvend
– zárta közleményét Trump orvosa.
