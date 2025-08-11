2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kéz oldalnézetben gépel laptop billentyűzeten. Szabadúszó, aki laptopon dolgozik egy kávézóban. Technológia és rugalmas munkavégzés.
Világ

Ezek a fiatalok fizetnek azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgoznának: mi a fene történik itt?

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 15:43

Kínában egyre népszerűbb a fizetős álmunkahely, ahol fiatalok pénzt fizetnek azért, hogy irodai környezetben tölthessék napjaikat a munkanélküliség helyett, jelentette a BBC.

A fiatalkori magas munkanélküliség és a nehéz gazdasági helyzet közepette Kínában új trend hódít: fiatalok fizetnek azért, hogy irodai környezetben dolgozhassanak. A jelenség annyira elterjedt, hogy egész üzletág épült rá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 30 éves Shui Zhou, akinek élelmiszeripari vállalkozása 2024-ben csődbe ment, napi 30 jüant (körülbelül 1500 forintot) fizet, hogy bejárhasson a Dongguan városában működő Pretend To Work Company irodájába. Itt öt "kollégával" együtt tölti napjait, és elmondása szerint boldogabb, mint korábban.

Hasonló vállalkozások működnek Kína számos nagyvárosában, többek között Sencsenben, Sanghajban, Nankingban, Vuhanban, Csengtuban és Kunmingban. Ezek az irodák valódi munkahelyekhez hasonlítanak: számítógépekkel, internetkapcsolattal, tárgyalókkal és teakonyhával felszereltek.

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
EZ IS ÉRDEKELHET
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

A résztvevők nem csupán üldögélnek, hanem állást kereshetnek, vagy saját vállalkozásuk elindításán dolgozhatnak. A napi 30-50 jüanos díj gyakran tartalmaz ebédet, nassolnivalót és italokat is.

Christian Yao, a wellingtoni Victoria Egyetem kínai gazdasági szakértője szerint a jelenség mára nagyon elterjedt.

A gazdasági átalakulás és az oktatás-munkaerőpiac közötti eltérés miatt a fiataloknak szükségük van ilyen helyekre, ahol átgondolhatják következő lépéseiket, vagy átmeneti munkákat végezhetnek.

Zhou a Xiaohongshu közösségi oldalon talált rá a vállalatra. Úgy érezte, az irodai környezet javítaná önfegyelmét. Már több mint három hónapja jár oda, általában reggel 8-9 óra között érkezik, és néha este 11-ig marad. Szülei megnyugodtak, miután fényképeket küldött nekik az irodáról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sanghajban a 23 éves Xiaowen Tang egy hónapig bérelt munkaállomást egy hasonló cégnél. Tavaly végzett az egyetemen, de még nem talált teljes munkaidős állást. Egyetemének íratlan szabálya, hogy a hallgatóknak egy éven belül munkaszerződést kell kötniük vagy gyakornoki igazolást kell bemutatniuk a diploma megszerzéséhez. Tang az irodai környezetről készült képeket küldte el az iskolának gyakornoki igazolásként, miközben valójában online regényeket írt némi zsebpénzért.

Biao Xiang, a németországi Max Planck Társadalomantropológiai Intézet igazgatója szerint a kínai "tettetett munka" trend a munkalehetőségek hiánya miatti "frusztráció és tehetetlenség érzéséből" fakad. "A tettetett munka egy burok, amit a fiatalok találnak maguknak, létrehozva egy kis távolságot a mainstream társadalomtól."

A dongguani Pretend To Work Company 30 éves tulajdonosa, Feiyu (álnév) szerint: "Nem munkaállomást árulok, hanem a méltóságot, hogy ne legyél haszontalan ember." Ő maga is munkanélküli volt korábban, miután korábbi kiskereskedelmi vállalkozása a Covid-járvány alatt bezárt.

Feiyu szerint az ügyfelek 40%-a friss egyetemi végzős, akik fényképeket készítenek, hogy gyakornoki tapasztalatot igazoljanak egykori tanáraiknak. A többi 60% szabadúszó, köztük digitális nomádok, e-kereskedelmi cégeknek dolgozók és internetes írók. Az átlagéletkor 30 év körül van.

Zhou most az AI-készségei fejlesztésére fordítja ideje nagy részét, mivel észrevette, hogy egyes cégek kifejezetten ilyen képességeket keresnek a toborzás során. Úgy véli, ezek elsajátítása megkönnyíti majd számára a teljes munkaidős állás megtalálását.
Címlapkép: Getty Images
#munkahely #munka #munkavállaló #munkaerő #munkanélküliség #fiatalok #világ #trend #kína

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
TolllerBela
2 perce
Lehetne ezt komolyan is venni ! Amolyan szellemi közmunka-műhelyeket létrehozni...Még mindig olcsóbb, mint megannyi félrecsúszott pszichét rendbehozni !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:00
15:52
15:48
15:43
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
6 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
1 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
4
2 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
3 hete
Újabb légikatasztrófa történt: több tucat halott is lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 16:00
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 13:01
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 15:29
20 milliárd forintot osztanak szét itthon: sok magyar örülhet most